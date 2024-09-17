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Koss выпустила беспроводную модель наушников Koss Porta Pro
Наушникам исполнилось уже 40 лет! В честь этого события и выпущена новая модель, причём это именно новая модель, а не какое-то лимитированное издание, приуроченное к юбилею.

Недавно компания Koss выпустила обновлённую версию своих культовых наушников Koss Porta Pro, отмечая 40-летие существования этой модели. Несмотря на модернизацию, внешний дизайн остался практически неизменным. 

Самое главное нововведение — это беспроводная технология. Теперь наушники работают по Bluetooth 5.2, что обеспечивает стабильное соединение и высокое качество передачи звука.

Как и можно было ожидать от компактных наушников, батарея в Porta Pro Wireless не удивляет рекордной автономностью. Полного заряда хватает на 20 часов непрерывного прослушивания. Это вполне приемлемо для повседневного использования, хотя некоторые конкуренты предлагают более ёмкие аккумуляторы. 

Одним из приятных бонусов новой модели стал самый компактный чехол среди всех версий Porta Pro. Лёгкая конструкция и эргономичный дизайн остаются одной из ключевых характеристик этой модели.

Поддержка Bluetooth 5.2 обеспечивает не только стабильное подключение, но и улучшенное качество звука по сравнению с более старыми версиями беспроводных технологий. Кроме того, беспроводная версия позволяет использовать наушники с любыми современными устройствами, поддерживающими Bluetooth, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки.

Стоимость новых Koss Porta Pro Wireless составляет около 100 долларов, что делает их вполне доступными для широкой аудитории. 

#беспроводные наушники #автономность #bluetooth 5.2 #аудиотехника #качество звука #эргономичный дизайн #koss porta pro #компактные наушники #портативное аудио #чехол для наушников
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