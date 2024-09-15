Как показали подробные тесты в 3DMark Wild Life Extreme, Tensor G4 не может тягаться по производительности даже со Snapdragon 8 Plus Gen 1, выступая примерно на уровне обычной 8 Gen 1, только вот по энергоэффективности платформа Google заметно опережает обе SoC Qualcomm.

Однокристальные системы Google Tensor не всегда получали положительные отзывы из-за проблем с производительностью и высокими требованиями к энергии. Тем не менее, с появлением Tensor G4 ситуация изменилась. Этот чип продемонстрировал улучшенные показатели в одной из важных областей, а именно — энергоэффективности.

Сравнения Tensor G4 с другими современными SoC показывают, что он не дотягивает по производительности до Snapdragon 8 Plus Gen 1, но значительно лучше обычного Snapdragon 8 Gen 1. В тестах, таких как 3DMark Wild Life Extreme, Tensor G4 продемонстрировал способность поддерживать конкурентоспособные результаты по производительности, но его преимущества заключаются в другом.

Когда речь идет об энергоэффективности, Tensor G4 выглядит значительно лучше своих конкурентов. В сравнении с Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1, новинка от Google показывает более высокую эффективность. В этом отношении Tensor G4 превосходит даже Dimensity 9200, Apple A16 Bionic и многие другие SoC.

Сравнение с другими платформами также подтверждает преимущество Tensor G4 в области энергоэффективности. На данный момент среди платформ, представленных в тестах, только Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 показывают более высокие результаты по энергоэффективности. Dimensity 9000 находится на уровне Tensor G4, а все остальные платформы уступают в этом ключевом параметре.