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Илон Маск заявил, что Starship должен спасти человечество, но правительство США может этому помешать
В августе миллиардер опубликовал рендер, на котором изображен он сам за трибуной с надписью D.O.G.E. - Department Of Government Efficiency (Департамент эффективности правительства). Он добавил, что хотел бы занимать такой пост в будущем правительстве США.

Илон Маск, один из самых амбициозных предпринимателей нашего времени, вновь заявил о своём стремлении сделать человечество многопланетным видом с помощью космического корабля Starship. Однако он также отметил, что этому могут помешать не только технические сложности, но и жёсткие правительственные регулирования.

Маск уверен, что проект Starship, разработанный его компанией SpaceX, сможет не просто вывести космические полёты на новый уровень, но и помочь избежать возможного вымирания человечества на Земле. По его мнению, колонизация других планет, в первую очередь Марса, должна стать приоритетом.

Однако он выражает обеспокоенность тем, что бюрократия и правительственные ограничения могут значительно затруднить реализацию этого амбициозного плана.

«Starship сделает жизнь многопланетной и спасёт человечество от вымирания на Земле, если только бюрократия не задушит этот проект», — заявил Маск. По его словам, с каждым годом правительственные ограничения становятся всё более жёсткими, что замедляет реализацию крупных проектов.

В качестве примера он привёл высокоскоростную железнодорожную линию в Калифорнии, строительство которой, по его словам, практически не продвигается, несмотря на миллиарды потраченных долларов. Это, по мнению Маска, является ярким примером того, как правительственные регулирования могут тормозить развитие инфраструктуры и инноваций.

Илон Маск предложил радикальное решение для борьбы с чрезмерной бюрократией — создание специального органа под названием Департамент эффективности правительства (Department Of Government Efficiency, DOGE). Этот департамент, по его мнению, будет заниматься оптимизацией процессов и сокращением бюрократических барьеров, что позволит ускорить реализацию крупных проектов, таких как полёт на Марс.

Маск уже не раз высказывался на эту тему, утверждая, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) является одной из основных преград на пути к успешным испытаниям и запуску Starship. Он отметил, что при текущем уровне бюрократии SpaceX не сможет достичь своей цели — отправить человека на Марс.

Неожиданно для многих, бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку Маску в его стремлении бороться с бюрократией. Трамп заявил, что если его вновь изберут президентом, он назначит Илона Маска главой правительственной комиссии по эффективности. Более того, Маск, по словам Трампа, уже согласился занять эту должность.

Это заявление вызвало оживлённую реакцию в политических кругах. Маск ранее неоднократно критиковал текущую администрацию США, утверждая, что работа с ней становится всё более сложной. Он также предсказал, что если на следующих выборах победит Камала Харрис, то человечество так и не сможет достичь Марса из-за бюрократических преград.

В августе Маск опубликовал изображение, на котором он стоит за трибуной с надписью D.O.G.E. — Department Of Government Efficiency. Хотя многие восприняли это как шутку, сам миллиардер заявил, что серьёзно настроен занять такой пост в будущем правительстве США, если это позволит ускорить прогресс в освоении космоса.

#илон маск #spacex #дональд трамп #starship #освоение космоса #колонизация марса #бюрократия #департамент эффективности #многопланетное будущее #правительственные ограничения
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