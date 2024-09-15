Эта экзопланета имеет массу, в 11 раз превышающую массу Юпитера, и совершает оборот вокруг своей звезды за 14 лет.

Астрономы из Университета Николая Коперника в Торуни обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы. Эта планета поразила учёных своими характеристиками: её масса превышает массу Юпитера в 11 раз, а полный оборот вокруг звезды она совершает за 14 лет. Температура на её поверхности держится около -100 градусов по Цельсию, что делает её одной из самых холодных экзопланет, известных человечеству.

Звезда, вокруг которой вращается эта экзопланета, имеет массу на 20% больше, чем у Солнца, и в два раза больше по диаметру. Эти параметры позволили учёным сделать выводы о возрастной стадии звезды: она завершила фазу, на которой сейчас находится наше Солнце.

Экзопланета была обнаружена благодаря использованию телескопа Дрейпера, построенного ещё в 1891 году. Этот телескоп изначально был создан для создания звездного каталога, но сегодня он продолжает служить науке. Специалисты из Торунского университета изучали эту звезду более 20 лет, используя доплеровские наблюдения, что помогло найти планету. Ранее в этой системе был найден гигант с массой в две массы Юпитера, но уже тогда астрономы подозревали, что в системе может быть ещё одна планета.

Прорыв произошёл в 2023 году, когда новые наблюдения позволили астрономам точно определить орбиту планеты. Эти данные, совместно с астрометрическими измерениями, позволили создать полную модель планетной системы. Современные технологии и многолетние наблюдения позволили не только определить массу экзопланеты, но и подробно изучить её динамическое поведение.

Интересный факт: открытая планета является частью так называемой иерархической планетной системы. В такой системе одна планета образует пару со своей звездой, а другая вращается вокруг этой пары, создавая своеобразную двойную планетную систему. Эти конфигурации считаются крайне редкими — известно всего около дюжины подобных систем.

Профессор Мациевски отмечает, что изучение таких систем, несмотря на их "экзотичность", важно для понимания нашего астрономического окружения.