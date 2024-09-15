Несколько южнокорейских СМИ сообщают, что бывшие руководители Samsung были замешаны в краже технологий, связанных с производством памяти DRAM, с целью создания в Китае предприятия по производству таких чипов.

Южнокорейская индустрия полупроводников потрясена новостью о том, что двое бывших руководителей Samsung оказались в центре скандала, связанного с кражей технологий, касающихся производства памяти DRAM. Эти технологии должны были использоваться для создания конкурентоспособного китайского предприятия по производству чипов. В условиях жесткой глобальной конкуренции этот инцидент стал серьёзной угрозой для технологического превосходства Южной Кореи.

Южнокорейская полиция задержала двух бывших руководителей Samsung, каждому из которых было около 60 лет. Их обвиняют в нарушении «Закона о защите промышленных технологий» и «Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции». Как оказалось, задержанные занимали ключевые позиции в китайской полупроводниковой компании: один из них был генеральным директором, а другой — главным инженером.

Эти руководители не действовали в одиночку. Сообщается, что они активно поддерживали связь с китайскими властями, которые предоставляли необходимые ресурсы для финансирования незаконной передачи технологий. В результате они передали Китаю более 600 ключевых документов, касающихся процессов производства DRAM. Эти технологии позволили китайской компании построить производственные линии, аналогичные тем, что использует Samsung.

Одной из стратегий, которую использовали руководители для усиления конкурентоспособности китайской компании, был агрессивный набор южнокорейских инженеров. Сотрудникам Samsung предлагались значительно более высокие зарплаты и бонусы, чтобы переманить их на работу в Китай. По данным южнокорейской полиции, более 30 сотрудников компании уже приняли это предложение и переехали в Китай для работы над проектом.

Несмотря на активные усилия, китайская полупроводниковая фирма, созданная на основе украденных технологий, ещё не запустила массовое производство. Прототипы чипов были созданы в апреле 2022 года, но компании предстоит преодолеть множество технических и организационных барьеров, прежде чем выйти на рынок с готовой продукцией. Тем не менее, угроза для Samsung остаётся серьёзной, так как утечка критически важных технологий может привести к потере лидерства на рынке.