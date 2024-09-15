Криштиану Роналду не перестаёт удивлять мир не только своими футбольными достижениями, но и невероятной популярностью в интернете. Недавно он стал первым человеком в мире, который набрал 1 миллиард подписчиков в своих социальных сетях. Это достижение лишь подчёркивает его статус не только как великого спортсмена, но и как глобальной иконы.
Для того чтобы достичь такого рекордного количества подписчиков, Роналду активно использует несколько крупнейших платформ. Среди них:
Instagram* — самая популярная платформа среди его аудитории.
Facebook* — несмотря на конкуренцию с другими социальными сетями, остаётся важным каналом для коммуникации со своими поклонниками.
Twitter — платформа для быстрого обмена новостями и мыслями.
YouTube — относительно новая для Роналду платформа, но уже принесла ему огромное количество подписчиков.
Weibo и Kuaishou — китайские платформы, которые помогли ему завоевать азиатскую аудиторию.
Стоит отметить, что многие подписчики следят за Роналду на нескольких платформах одновременно, поэтому речь не идёт о миллиарде уникальных пользователей.
Криштиану Роналду далеко опередил других знаменитостей в плане подписчиков. Для сравнения, у певицы Селены Гомез — следующей по количеству подписчиков звезды — "всего лишь" 690 миллионов подписчиков. А Лионель Месси, один из главных соперников Роналду как на футбольном поле, так и в социальных сетях, имеет 623 миллиона подписчиков.
Одним из ключевых факторов, позволивших Роналду достичь этой отметки, стало его решение запустить YouTube-канал. Этот канал всего за неделю набрал 50 миллионов подписчиков, что является невероятным результатом даже для такой медийной фигуры, как он.
Достижение Криштиану Роналду в социальных сетях — это не просто цифра, а показатель его популярности и влияния на мировую аудиторию. С каждым днём его фан-база только растёт, и кто знает, какие рекорды ему предстоит побить в будущем.
*Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России и запрещена на территории страны.