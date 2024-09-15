Роналду не только первым достиг 1 млрд подписчиков — он на голову превосходит всех остальных знаменитостей. К примеру, на втором месте сейчас Селена Гомез, у которой «всего лишь» 690 млн подписчиков, а Лионель Месси — постоянный соперник Роналду в разных рейтингах футболистов — имеет 623 млн подписчиков.

Криштиану Роналду не перестаёт удивлять мир не только своими футбольными достижениями, но и невероятной популярностью в интернете. Недавно он стал первым человеком в мире, который набрал 1 миллиард подписчиков в своих социальных сетях. Это достижение лишь подчёркивает его статус не только как великого спортсмена, но и как глобальной иконы.

Для того чтобы достичь такого рекордного количества подписчиков, Роналду активно использует несколько крупнейших платформ. Среди них:

Instagram* — самая популярная платформа среди его аудитории.

Facebook* — несмотря на конкуренцию с другими социальными сетями, остаётся важным каналом для коммуникации со своими поклонниками.

Twitter — платформа для быстрого обмена новостями и мыслями.

YouTube — относительно новая для Роналду платформа, но уже принесла ему огромное количество подписчиков.

Weibo и Kuaishou — китайские платформы, которые помогли ему завоевать азиатскую аудиторию.

Стоит отметить, что многие подписчики следят за Роналду на нескольких платформах одновременно, поэтому речь не идёт о миллиарде уникальных пользователей.

Криштиану Роналду далеко опередил других знаменитостей в плане подписчиков. Для сравнения, у певицы Селены Гомез — следующей по количеству подписчиков звезды — "всего лишь" 690 миллионов подписчиков. А Лионель Месси, один из главных соперников Роналду как на футбольном поле, так и в социальных сетях, имеет 623 миллиона подписчиков.

Одним из ключевых факторов, позволивших Роналду достичь этой отметки, стало его решение запустить YouTube-канал. Этот канал всего за неделю набрал 50 миллионов подписчиков, что является невероятным результатом даже для такой медийной фигуры, как он.

Достижение Криштиану Роналду в социальных сетях — это не просто цифра, а показатель его популярности и влияния на мировую аудиторию. С каждым днём его фан-база только растёт, и кто знает, какие рекорды ему предстоит побить в будущем.

*Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России и запрещена на территории страны.