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Эксперимент BOLT-1B помог изучить физику воздушного потока на гиперзвуковых скоростях
Собранные данные помогут улучшить методы проектирования гиперзвуковых летательных аппаратов.

 Проект, реализуемый в сотрудничестве Исследовательской лаборатории ВВС США, Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Немецкого аэрокосмического центра, был запущен 2 сентября с космодрома «Андёйя» в Норвегии с использованием зондирующей ракеты.

Основной целью BOLT-1B является исследование перехода пограничного слоя, который влияет на аэродинамическое сопротивление и тепловые эффекты гиперзвуковых аппаратов. В рамках эксперимента на борту транспортного средства были установлены приборы для более чем 400 измерений, недавно проведенных с учетом специфики геометрии BOLT.

По словам главного исследователя проекта Брэда Уитона, данные, собранные в процессе эксперимента, станут основой для оптимизации проектирования будущих гиперзвуковых систем. Испытания прошли над Норвежским морем, достигнув скорости 7,2 Маха, а затем аппарат был целенаправленно утоплен в океане.

В ходе эксперимента BOLT-1B особое внимание уделялось взаимодействию воздушного потока с поверхностью летательного аппарата. Пограничный слой, возникающий на границе между аппаратом и окружающим воздухом, играет критическую роль в аэродинамических характеристиках, поэтому исследование его переходных процессов может значительно снизить сопротивление и улучшить управляемость на гиперзвуковых скоростях.

Используя передовые технологии сбора и анализа данных, исследователи получили уникальные результаты, которые позволят более точно моделировать различные физические процессы, включая теплообмен и стрессовые нагрузки на материалы.

#международное сотрудничество #аэродинамика #2 маха #bolt-1b #аэрокосмические исследования #воздушный поток #гиперзвуковые скорости #пограничный слой #ракета-зонд #скорость 7 #тепловые эффекты
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