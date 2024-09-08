Производитель отмечает, что она обладает компактным форм-фактором, небольшим весом и габаритами.

Совместное предприятие Ростеха, ГК «Нацпром» и компании «Ладога Менеджмент», известное как «Нацспектр», успешно отгрузило свою первую партию отечественных базовых станций 4G. Эти устройства предназначены для использования в сетях мобильных операторов, а также в частных и государственных коммуникационных системах.

Производитель подчеркивает, что данная базовая станция стала результатом полностью отечественной разработки, включающей уникальные схемотехнические решения и программное обеспечение. Сборка оборудования осуществляется на территории России. Устройства уже используются клиентами и обеспечивают стабильную связь.

Пока первая партия включает в себя ограниченное количество станций, однако массовое производство запланировано на конец 2024 года. Производитель нацеливается на выпуск тысяч единиц оборудования, что позволит расширить присутствие российской связи на рынке.

Благодаря уникальным схемотехническим решениям и адаптированному программному обеспечению, новые устройства обеспечивают высокую производительность и надежность работы, что особенно актуально для регионов с ограниченным доступом к современным сетям связи.