Китай успешно запустил спутники связи Geely-03, которые будут использоваться для популярного китайского производителя машин Geely. В прошлом году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году планируется 100 стартов.

Компания Geely, известная своими достижениям в автомобильной отрасли, с успехом осуществила запуск десяти спутников на орбиту. Это событие приурочено к тестированию технологий автономного вождения и мониторинга океанов.

Спутники Geely-03, согласно информации от Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), были запущены 5 сентября в 21:30 по московскому времени с космодрома Тайюань, расположенного в северной провинции Шаньси, с помощью ракеты CZ-6 («Чанчжэн-6»).

Новые спутники будут служить для испытаний технологий автономного вождения и систем межтранспортной коммуникации, что станет значительным шагом вперед для компании Geely. Кроме того, они будут использоваться для наблюдения за состоянием океанов.

CZ-6 — это трехступенчатая ракета нового поколения, безопасно работающая на экологически чистом жидком топливе, длиной 29 метров и диаметром 2,6 метра, способная доставлять на низкую околоземную орбиту полезный груз весом до одной тонны. Этот запуск стал уже двенадцатым для данной ракеты. В прошлогоднем отчете сообщается о 67 запусках, а в 2024 году запланировано увеличить их количество до 100.