5 сентября, началось развертывание обновленной прошивки One UI 6.1.1 от Samsung. Компания представила официальный список устройств, которые получат этот новый интерфейс. В него вошло 11 гаджетов: 9 смартфонов и 3 планшета.
Список включает в себя:
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
Развертывание обновления One UI 6.1.1 для линейки Galaxy S24 стартовало вчера. На данный момент программное обеспечение доступно только в Южной Корее. Ожидается, что с 9 сентября начнется его распространение в Европе и Северной Америке. Другие модели, указанные в списке, также получат обновление в течение нескольких недель.
Обновление One UI 6.1.1 обещает множество новых функций и улучшений, которые сделают использование устройств Samsung еще более удобным и продуктивным. Новая прошивка включает в себя доработанный интерфейс, оптимизацию работы приложений, а также улучшения в области безопасности и конфиденциальности. Пользователи смогут наслаждаться более интуитивным управлением и новым дизайном элементов интерфейса.
Особое внимание в One UI 6.1.1 уделено улучшению многозадачности. Теперь пользователи смогут проще переключаться между приложениями и работать с несколькими окнами одновременно.
Более того, в обновлении предусмотрены новые возможности персонализации, позволяющие пользователям лучше адаптировать интерфейс под свои нужды. В частности, добавлены новые темы, иконки и обои.
Ожидается, что обновление получат и другие устройства Samsung в ближайшие недели, что сделает One UI 6.1.1 доступным для еще большего числа пользователей.