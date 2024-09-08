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Samsung опубликовала перечень смартфонов и планшетов, которые получат интерфейс One UI 6.1.1
В списке 11 моделей: 9 смартфонов и три планшета.

5 сентября, началось развертывание обновленной прошивки One UI 6.1.1 от Samsung. Компания представила официальный список устройств, которые получат этот новый интерфейс. В него вошло 11 гаджетов: 9 смартфонов и 3 планшета.

Список включает в себя:

  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 5

Развертывание обновления One UI 6.1.1 для линейки Galaxy S24 стартовало вчера. На данный момент программное обеспечение доступно только в Южной Корее. Ожидается, что с 9 сентября начнется его распространение в Европе и Северной Америке. Другие модели, указанные в списке, также получат обновление в течение нескольких недель.

Обновление One UI 6.1.1 обещает множество новых функций и улучшений, которые сделают использование устройств Samsung еще более удобным и продуктивным. Новая прошивка включает в себя доработанный интерфейс, оптимизацию работы приложений, а также улучшения в области безопасности и конфиденциальности. Пользователи смогут наслаждаться более интуитивным управлением и новым дизайном элементов интерфейса.

Особое внимание в One UI 6.1.1 уделено улучшению многозадачности. Теперь пользователи смогут проще переключаться между приложениями и работать с несколькими окнами одновременно.

Более того, в обновлении предусмотрены новые возможности персонализации, позволяющие пользователям лучше адаптировать интерфейс под свои нужды. В частности, добавлены новые темы, иконки и обои.

Ожидается, что обновление получат и другие устройства Samsung в ближайшие недели, что сделает One UI 6.1.1 доступным для еще большего числа пользователей.

#samsung #безопасность #обновление #galaxy s24 #интерфейс #galaxy s23 #многозадачность #персонализация #galaxy tab s9 #one ui 6.1.1
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Nvidia&Intel Hater
03:59
Ты дурак слепошарый .я речь веду про то что там сами разработчики написали что тут таа это фср 1 .а не о фпс.с таа так с таа,все равно твой огрызок в портки хезает
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:58
Я делал с ТАА, твоё видео с ФСР к делу не относится, или можешь переделать второе с ТАА. Потому что в первом видео примерно в том же месте у тебя было 43 фпс с ТАА, а с ФСР 50, не увиливай лжец
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:57
ты делал с таа котоое фср 1 .ты купи очки ибо на своем четком говне тн ты даже прочитать то не можешь .чтонаписали разработчики.мало того ,что слепой уеблан .так и тупой до кучи.у тебя весь комплект .
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:54
Короче мне срать на твой бред, я делал с ТАА, с ФСР у тебя явно больше фпс получилось
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:53
а мне кажется что ты долбаеб и не ток мне .таа тут фср 1 сглаживание .а фрс 2 -соответственно фср 2 и ничего что у них скорости намного различаются а ?? ну ты и идиот.Не т,бывают недоразвитые .но как ...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:52
так что, у тебя типа на первом видео ТАА было, а на втором с ФСР больше фпс? Мне кажется тут читерство
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:51
даа ток это тоже фср .мудила ты недоразвитая
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:50
Я включал этот фср и это полная дрянь, ТАА выглядит гораздо лучше
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:50
а ты чмошнрик читал что такое таа натив в этой игре а ?? конча ты недоделанная .это фср 1 если что.ты насток тупое быдло что даже текст в игре прочитать не можешь .какой же ты мудак
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:49
ТАА натив, срать мне на твой фср, я к такому дерьму не прикасаюсь
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
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