В списке 11 моделей: 9 смартфонов и три планшета.

5 сентября, началось развертывание обновленной прошивки One UI 6.1.1 от Samsung. Компания представила официальный список устройств, которые получат этот новый интерфейс. В него вошло 11 гаджетов: 9 смартфонов и 3 планшета.

Список включает в себя:

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Развертывание обновления One UI 6.1.1 для линейки Galaxy S24 стартовало вчера. На данный момент программное обеспечение доступно только в Южной Корее. Ожидается, что с 9 сентября начнется его распространение в Европе и Северной Америке. Другие модели, указанные в списке, также получат обновление в течение нескольких недель.

Обновление One UI 6.1.1 обещает множество новых функций и улучшений, которые сделают использование устройств Samsung еще более удобным и продуктивным. Новая прошивка включает в себя доработанный интерфейс, оптимизацию работы приложений, а также улучшения в области безопасности и конфиденциальности. Пользователи смогут наслаждаться более интуитивным управлением и новым дизайном элементов интерфейса.

Особое внимание в One UI 6.1.1 уделено улучшению многозадачности. Теперь пользователи смогут проще переключаться между приложениями и работать с несколькими окнами одновременно.

Более того, в обновлении предусмотрены новые возможности персонализации, позволяющие пользователям лучше адаптировать интерфейс под свои нужды. В частности, добавлены новые темы, иконки и обои.

Ожидается, что обновление получат и другие устройства Samsung в ближайшие недели, что сделает One UI 6.1.1 доступным для еще большего числа пользователей.