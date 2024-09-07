Компания успешно добыла 112 биткоинов, увеличив общие запасы биткоинов на 1%, в результате чего баланс компании составил 2 533 BTC.

HIVE Digital Technologies сообщает о добыче 112 биткоинов в августе 2024 года и увеличении запасов на 1% до 2,533 биткоинов, а также о покупке 1,000 устройств Bitmain S21 Pro.

Компания HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) обнародовала неаудированные данные по добыче за август 2024. В результате работы было добыто 112 биткоинов, что привело к увеличению общего количества криптовалюты в активе до 2,533 BTC. Кроме того, HIVE завершила покупку 1,000 майнеров Bitmain S21 Pro, которые будут доставлены незамедлительно для повышения производительности текущего оборудования и увеличения общей эффективности майнинга. В течение августа HIVE демонстрировала средний хэшрейт более 5.0 EH/s, продолжая использовать гидроэнергию в своих дата-центрах для соблюдения экологических норм.

Основные достижения августа 2024 года:

Добыто 112 биткоинов. Хэшрейт составил 5,3 EH/s, а эффективность достигла 23 Дж/TH. Запасы увеличились на 1% до 2,533 BTC. Средняя дневная добыча составила 3,6 BTC.





По состоянию на 31 августа 2024 года запасы биткоинов HIVE превышают 164 млн долларов, что укрепляет позиции компании на рынке.