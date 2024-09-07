Создатели 1inch купили почти 8 млн монет 1INCH стоимостью $1,8 млн, когда их цена опустилась до минимального показателя с августа 2023 года.

Специалисты из Lookonchain сообщают, что 4 сентября создатели 1inch приобрели почти 8 миллионов монет 1INCH на сумму около 1,8 миллиона долларов, когда стоимость актива достигла минимального уровня с августа 2023 года. Это привело к росту курса, который поднялся до $0,29, что не наблюдалось с 4 августа. Однако вскоре последовала коррекция, и цена криптовалюты снизилась на 6%. Рост курса 1inch после покупки монет командой разработчиков.

Стоит отметить, что команда 1inch уже не впервые инвестирует в собственные цифровые активы. С 5 июля они купили 22,4 миллиона 1INCH на сумму $5,5 миллиона по средней цене $0,25. В настоящее время стоимость монеты составляет $0,28, что приносит разработчикам нереализованную прибыль в 12%.

Многие участники криптосообщества были приятно удивлены такими действиями создателей 1inch, так как редко встречается, чтобы разработчики инвестировали в свои собственные токены. Трейдеры предполагают, что это подтверждает уверенность команды в будущем успехе проекта и повышает его инвестиционную привлекательность.