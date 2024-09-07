FSS будет применять строгое наказание к площадкам за выявленные нарушения, а также будет настаивать на ужесточении действующих нормативных актов.

Регулятор Южной Кореи проведёт расследование криптобирж на предмет правонарушений. Финансовая служба надзора (FSS) начнёт проверки криптовалютных платформ, чтобы выявить подозрительные или незаконные операции.

По информации местных источников, FSS будет применять строгие меры против площадок за любые выявленные нарушения и настаивать на ужесточении ужасающих правил.

В настоящее время крипторегулирование в Южной Корее ориентировано на защиту интересов инвесторов. Новый закон, вступивший в силу 19 июля, включает меры для сохранности средств криптоинвесторов. В частности, биржи обязаны страховать клиентские средства от взломов и хранить активы пользователей отдельно от собственных.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) также заявила о планах по улучшению контроля за провайдерами услуг виртуальных активов (VASP).

FSS наделена полномочиями проверять VASP на соблюдение обязанностей по защите пользователей, а FSC может применять меры наказания к нарушителям, вплоть до приостановления деятельности и наложения штрафов. В числе проверяемых платформ — Upbit, Bithumb и Coinone. Другие страны, такие как Гонконг и Великобритания, также усиливают контроль над криптоплатформами.

Новые меры по регулированию криптобирж в Южной Корее вступают в силу на фоне продолжающегося роста популярности цифровых активов. Регуляторы осознают, что с увеличением интереса со стороны инвесторов возрастает и риск мошенничества, что делает необходимость строгого контроля особенно актуальной. В этой связи FSS намерена активно сотрудничать с другими государственными органами для разработки более детализированных норм и рекомендаций для платформ, работающих с криптовалютами.

Кроме того, ожидается, что новые правила будут способствовать повышению прозрачности операций и обеспечению прав потребителей. Одной из ключевых инициатив станет обязательное представление отчетности о финансовых операциях, что позволит регуляторам более эффективно отслеживать активность бирж и выявлять возможные нарушения.