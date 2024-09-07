В ходе расследования, проведенного Департаментом юстиции Калифорнии, выяснилось, что в указанный период Robinhood предоставляла неполную информацию о торговле и обработке ордеров.

Robinhood выплатит штраф в размере 3,9 миллиона долларов за нарушение прав потребителей. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сообщил, что достигнутое соглашение подразумевает не только денежное возмещение, но и обязательство Robinhood (NASDAQ:HOOD) повысить прозрачность своей деятельности в будущем.

В результате расследования, проведенного Департаментом юстиции Калифорнии, было установлено, что в указанный промежуток времени Robinhood предоставляла недостаточную информацию о процессах торговли и обработки ордеров. Платформа также позволяла пользователям приобретать криптовалюту через контракты без фактической поставки активов. Клиенты, желающие вывести деньги, сталкивались с необходимостью продавать свои активы обратно Robinhood, поскольку они не могли переводить их на внешние кошельки.

Расследование также указало на возможность введения заблуждения для клиентов из-за заявлений о подключении к нескольким торговым платформам для обеспечения конкурентных цен, что не всегда соответствовало действительности. Прокуратура настаивает, что Robinhood нарушила Закон о товарах Калифорнии (CCL), и компании, занимающиеся криптовалютами, должны соблюдать законы о защите прав потребителей.

В соответствии с соглашением Robinhood обязуется делать возможным перевод криптовалют пользователей на внешние кошельки и улучшить раскрытие информации о процессах обработки ордеров и ценообразования, а также внести изменения в Пользовательское соглашение, информируя о потенциальных задержках расчетов.

Кроме того, Robinhood должна будет разработать и внедрить новые механизмы защиты прав потребителей, чтобы избежать повторения подобных нарушений в будущем.