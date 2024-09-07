Основной причиной, по которой интерес к PolitiFi криптовалютам значительно усилился, являются выборы в США.

В 2024 году криптовалюты, связанные с политическими событиями и личностями, стали настоящим открытием. Сегмент, известный как PolitiFi, обошёл рынок мемов, продемонстрировав рост в 782,4%, тогда как мемкоины увеличились всего на 90,2%.

Главным двигателем интереса к PolitiFi оказались выборы в США. Лидером на этом рынке стала ConstitutionDAO (PEOPLE), чья стоимость с начала года возросла на 494,3%.

На втором месте расположилась криптовалюта MAGA (TRUMP), увеличившаяся на 1350,9%. Токен MAGA Hat (MAGA), запущенный в мае 2024 года, продемонстрировал рост на 1292,1%.

Однако сегмент PolitiFi может терять популярность после выборов, когда трейдеры начинают искать краткосрочные прибыли на спекуляциях. Объявление Дональда Трампа о запуске новой биржи усиливает интерес к активам, связанным с политикой.

Новый проект World Liberty Financial планирует создать платформу децентрализованного финансирования, но опыт показывает, что внимание к политическим монетам обычно снижается после выборов, что делает их менее привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Тем не менее, даже с учетом возможного снижения интереса, многие аналитики предсказывают, что PolitiFi может сохранить значительную часть своей аудитории. В условиях растущей поляризации и политической ангажированности, криптовалюты, связанные с политическими событиями, могут оказаться привлекательными для инвесторов, желающих отразить свои политические взгляды в финансовых активов. Это создает уникальную нишу, где криптовалюта служит не только средством сбережения, но и способом выразить свою позицию.

Кроме того, политические токены способны оказывать влияние на общественное мнение и повышать уровень участия граждан в политическом процессе.