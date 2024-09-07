Клиенты и другие банки могут использовать для торговли ведущими криптовалютами мобильное приложение ZKB и его платформу электронного банкинга.

Один из ведущих банков Швейцарии, Zurich Cantonal Bank (ZKB), сообщил, что его клиенты теперь имеют возможность торговать и хранить биткойны и эфиры.

Это предложение интегрировано в существующие финансовые услуги и доступно как клиентам банка, так и другим финансовым учреждениям. Как отмечается в пресс-релизе банка, пользователи могут осуществлять операции с главными криптовалютами через мобильное приложение ZKB и платформу интернет-банкинга. Банк берет на себя ответственность за хранение цифровых активов клиентов, включая защиту их конфиденциальной информации.

ZKB будет обеспечивать безопасность приватных ключей, что избавляет клиентов и банки-партнеры от необходимости использовать собственные кошельки и беспокоиться о хранении ключей. О важности этой услуги рассказала Александра Скриба, руководитель отдела институциональных клиентов.

Для работы с криптовалютами Zurich Cantonal Bank сотрудничает с компанией Crypto Finance, которая получила разрешение от швейцарского финансового регулятора FINMA. Швейцария является дружелюбной к криптовалютам страной, где работает более 1200 компаний в области блокчейна и криптофинансов.

Данное расширение услуг ZKB демонстрирует растущий интерес традиционных финансовых учреждений к криптовалютам. Это решение также подчеркивает желание банка обеспечить удобные и безопасные условия для работы с цифровыми активами, что может привлечь новых клиентов, включая как индивидуальных инвесторов, так и институциональные организации.

Сотрудничество с компанией Crypto Finance гарантирует, что ZKB соответствует строгим стандартам, установленным финрегуляторами, что добавляет доверия к данной инициативе. Пользователи смогут не только торговать криптовалютами, но и интегрировать их в свои финансовые стратегии, используя возможности, которые предлагает банк.