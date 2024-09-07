За лето биткоин несколько раз не смог преодолеть ключевое сопротивление между $69 000 и $70 000. Однако, по мнению аналитика, на этот раз все может быть иначе, и растущий BTC приблизится к уровню $100 000.

Биткоин ждет новых попыток преодолеть сопротивление на отметке в $70,000. Несмотря на преобладание негативных настроений на крипторынке, криптоаналитик CRYPTOMOJO_TA остается оптимистом относительно возможного бычьего ралли биткоина (BTC).

Летом биткоин несколько раз не смог пробить важное сопротивление в диапазоне от $69,000 до $70,000. Тем не менее, аналитик считает, что в этот раз ситуация может измениться, и BTC сможет приблизиться к уровню в $100,000.

На момент публикации бессрочные контракты BTC/USDT на Binance торговались по $57,451 с заметной премией к спотовой цене. Аналитики обнаружили на дневном графике биткоина нисходящий расширяющийся клин — медвежий графический паттерн.

Этот паттерн состоит из менее волатильных нижних максимумов и более волатильных верхних минимумов. Биткоин удерживает его последние шесть месяцев с марта, когда был установлен исторический максимум на уровне $73,800.

CRYPTOMOJO_TA полагает, что биткоину необходимо выйти за пределы данной модели, чтобы добиться новых высот. Он также рекомендует избегать использования левериджа, так как разворот еще не подтверждён.

Биткоин продолжает оставаться в зоне неопределенности, и многие инвесторы задаются вопросом, сможет ли он преодолеть уровень сопротивления в $70,000. CRYPTOMOJO_TA подчеркивает важность наблюдения за движениями рынка, так как текущая ситуация может стать критической для будущего BTC. События на глобальном финансовом рынке, такие как изменения в монетарной политике и рост инфляции, способны влиять на криптовалюты, добавляя неопределенности.

Несмотря на негативные настроения, участники рынка должны обратить внимание на внутренние факторы, такие как рост институциональных инвестиций и развитие блокчейн-технологий. Эти элементы могут способствовать формированию более устойчивой базы для роста биткоина в будущем. Анализируя структуру графиков, аналитик отмечает, что пробой сопротивления на уровне $70,000 может открыть путь к новым историческим максимумам, что подогревает интерес со стороны быков.