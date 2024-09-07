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Финансовый портфель
Бывший гендиректор закрывшейся Mt.Gox Марк Карпелес создаёт новую криптобиржу EllipX
Он заявил, что новая криптовалютная биржа EllipX со штаб-квартирой в Польше появится в сентябре 2024 года. Платформа будет ориентирована на прозрачность и удобство для пользователей.

Марк Карпелес, бывший CEO компании Mt.Gox, которая обанкротилась, анонсировал запуск новой криптобиржи. После завершения расчётов с кредиторами он выразил намерение создать платформу, ориентированную на открытость. Об этом он рассказал на Korea Blockchain Week, проходящей в Сеуле.

Новая биржа, получившая название EllipX и находящаяся в Польше, откроет свои двери в сентябре 2024 года. Платформа будет акцентирована на прозрачности и удобстве для пользователей, что сделает её отличным выбором для новичков в сфере цифровых активов, стремящихся быстро освоиться в криптоиндустрии.

Как отметил 39-летний Карпелес, для повышения уровня прозрачности новая структура будет напоминать Нью-Йоркскую фондовую биржу. Он считает, что будущее заключается в наличии организации, занимающейся торговлей криптовалютами, и местных брокеров, предоставляющих услуги в различных странах.

По его словам, для обмена криптоактивами будут привлечены сторонние клиринговые службы, такие как BitGo, которые будут ответственны за «перемещение криптовалюты». Марк Карпелес также планирует занять должность технического директора EllipX.

Карпелес подчеркнул, что опыт, полученный им за годы работы в Mt.Gox, стал основой для создания новой платформы. Он подробно рассказал о том, что EllipX будет ориентироваться на пользователей, предлагая интуитивно понятный интерфейс и образовательные ресурсы для новичков в криптовалютной сфере. Платформа будет включать в себя различные инструменты для анализа рынка и управления портфелем, что поможет пользователям принимать обоснованные решения.

Регуляторные аспекты также будут иметь высший приоритет. EllipX планирует внедрить строгие меры по соблюдению законодательства, чтобы гарантировать безопасность и защиту интересов клиентов.

#криптовалюты #блокчейн #криптобиржа #прозрачность #ellipx #korea blockchain week #mt.gox #клиринговые службы #марк карпелес #регуляторные аспекты
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