Трамвай модели «Львенок-Москва» курсирует по маршруту № 10 (станция метро «Щукинская» — улица Кулакова).

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы сообщила о начале тестовой эксплуатации первого в стране беспилотного трамвая, который уже перевозит пассажиров. Это стало завершающим этапом первого и стартом второго этапа внедрения беспилотного транспорта. Власти отметили, что все системы проверены: как само устройство, так и его программное обеспечение подготовлены к тестовым поездкам, и сейчас трамвай выходит на маршрут и с пассажирами, и без них.

Система полностью отвечает за движение, остановки и открытие дверей. Трамвай передвигается по маршрутам, а водитель контролирует его работу. Внутри установлен большой экран, на котором отображаются данные о состоянии систем и окружающей обстановке. Ожидается, что к концу 2025 года трамвай перейдет на полный беспилотный режим.

Тестирование беспилотного трамвая «Львенок-Москва» привлекло внимание не только местных жителей, но и экспертов из области транспорта и технологии. Автоматизация процессов, таких как движение и остановка, минимизирует влияние человеческого фактора, что должно сократить количество инцидентов на дорогах.