Кроме того, компания подтвердила полное название смартфона — Huawei Mate XT Ultimate Design.

Компания Huawei анонсировала свой новый складывающийся смартфон Mate XT Ultimate Design, который будет официально представлен 10 сентября 2024 года. В рамках подготовки к запуску, компания опубликовала тизерное видео, демонстрирующее стиль устройства, выполненный в духе Mate 60 RS Ultimate.

В видео, размещенном на китайской платформе Weibo, можно увидеть известного гонконгского артиста Энди Лау, который является амбассадором линейки Ultimate Design с момента выпуска Mate 60 RS. Mate XT впечатляет отделкой из экокожи и восьмиугольным модулем основной камеры.

Судя по последним данным, устройство оснастит 10-дюймовым складным дисплеем, процессором Kirin с поддержкой 5G, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидаемая стоимость в Китае составляет от 2250 до 2400 долларов.

Эко-кожа, используемая в отделке, придает устройству стильный вид и обеспечивает хорошую тактильность.