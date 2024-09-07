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Финансовый портфель
В России продажи смартфонов на маркетплейсах выросли в два раза с начала года
Число проданных смартфонов в интернете выросло на 26%, а объем рынка достиг 170 млрд рублей.

Согласно исследованию «Яндекс Маркета», в первой половине 2024 года продажи смартфонов в России увеличились на 26%, достигнув 170 миллиардов рублей. Лидирующими брендами стали Apple, Redmi и Samsung, на долю маркетплейсов приходится 69% всех интернет-продаж. Особенно заметен рост спроса на смартфоны стоимостью выше 43 тысяч рублей — их продажи выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На «Яндекс Маркете» iPhone показывают наибольший прирост, каждый третий iPhone в июне был приобретен именно на этом ресурсе. В 2024 году наблюдается увеличение интереса к устройствам с диагональю экрана от 6,5 до 7 дюймов — их доля достигла 75%. Также значительно увеличилось количество проданных моделей с частотой обновления экрана 90 Гц и 120 Гц, составив 75% предполагаемых продаж. Таким образом, доля смартфонов с большим объемом памяти от 128 ГБ также удвоилась.

Рост спроса на дорогие смартфоны в России также связан с изменениями в потребительских предпочтениях. Пользователи все больше ориентируются на устройства, которые не только предлагают высокое качество камер и производительности, но и обеспечивают долгую автономность работы.

#смартфоны #apple #samsung #iphone #redmi #продажи #маркетплейсы #яндекс маркет #дорогие смартфоны #экраны 90 гц
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