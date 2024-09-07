Мощный люксовый внедорожник, само собой, не дешевый – просят за него 57,5 млн рублей. Бонусом дилерская гарантия сроком один год.

В Россию прибыл новый Lamborghini Urus 2024 с впечатляющей мощностью 666 л.с. и ценником свыше 50 миллионов рублей. Один из дилеров представил этот роскошный кроссовер, стоимость которого составляет 57,5 млн рублей. В комплекте также идет дилерская гарантия на один год.

Автомобиль оснащён 4,0-литровым турбированным V8 двигателем, работающим в тандеме с 8-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Ускорение до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды. Несмотря на отсутствие детальной информации о комплектации, можно уверенно сказать, что в этом премиальном автомобиле включены все необходимые опции, которые часто идут в качестве дополнений в других моделях.

Внутри кроссовера водителя и пассажиров ждёт атмосфера безусловной роскоши: натуральная кожа, дорогие отделочные материалы и продвинутая мультимедийная система создают непревзойденный комфорт. Светодиодные фары и массивная решетка радиатора делают внедорожник узнаваемым на дороге.



