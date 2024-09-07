Он основан на бензиновом варианте HS3, оснащенном подключаемой гибридной силовой установкой с мотором 1,5 л. Бензиновая машина стоит от 20 500 долларов.

Hongqi представила новую версию своего бюджетного кроссовера HS3 PHEV по цене от 22 500 долларов. Эта модель основана на бензиновом варианте HS3 и оборудована подключаемым гибридным двигателем на базе 1,5-литрового мотора. Бензиновая версия стартует от 20 500 долларов.

Размеры автомобиля составляют 4655 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1668 мм в высоту, а расстояние между осями достигает 2770 мм. Потенциальные покупатели могут выбрать из шести различных цветов, включая Phantom Night Black и Bamboo Moon Blue с темной крышей.

Салон HS3 PHEV оснащен 12,6-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой панелью приборов. Внутреннее оформление включает в себя современную 253-цветную систему подсветки и беспроводную зарядку для устройств. Заботясь о комфорте, производитель внедрил подогрев и вентиляцию передних сидений, а также возможность регулировки задних кресел.

Под капотом находится 1,5-литровый двигатель мощностью 124 кВт и электромотор на 140 кВт, что обеспечивает впечатляющие характеристики. С литий-железо-фосфатным аккумулятором от CATL автомобиль способен проехать до 115 км на электротяге и до 1100 км с полной зарядкой и бензобаком.

Кроме выдающихся эксплуатационных характеристик, Hongqi HS3 PHEV также обращает на себя внимание современными системами безопасности. Модель оснащена продвинутыми функциями помощи водителю, такими как автоматическое экстренное торможение, система контроля за мертвой зоной и адаптивный круиз-контроль. Эти технологии делают вождение более безопасным и уверенным, особенно в условиях городского трафика.

Динамика автомобиля также не остается без внимания. Разгон от 0 до 100 км/ч осуществляется всего за 8,5 секунды, что делает HS3 PHEV не только экономичным, но и динамичным SUV. Клиенты могут быть уверены в отличной производительности как в городских условиях, так и на трассе.

Частью стратегии Hongqi является и предоставление гибкого сервиса после продажи. Владельцы HS3 PHEV получат доступ к программе поддержки клиента, включающей техническое обслуживание и консультации по использованию гибридной технологии. Это подчеркивает приверженность бренда к качеству и удовлетворению потребностей своих пользователей.