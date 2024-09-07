Илон Маск назвал судью «шарлатаном в судейской мантии».

Все активы Starlink, включая транспортные средства и воздушные суда, были конфискованы в Бразилии. Илон Маск охарактеризовал судью как «шарлатана в судейской мантии». Он утверждает, что нет никаких правовых оснований для таких шагов.

Конфликт между правительством Бразилии и Маском продолжается. Судья Верховного суда, Александр де Мораес, вынес решение об аресте активов Starlink в стране.

Известный миллиардер выразил свое недовольство, заявив, что данное решение незаконно, и назвал де Мораеса шарлатаном, подчеркивая отсутствие юридических оснований для таких действий. Он отметил, что Starlink представляет собой отдельную компанию с иными акционерами и что Мораес не может указать на закон, который был нарушен Starlink.

На днях Starlink сообщила о выполнении распоряжения о блокировке доступа к социальной сети X в Бразилии, в то время как Верховный суд подтвердил это ограничение. Ранее Маск также обвинил Мораеса в том, что он «незаконно наказывает акционеров и народ Бразилии».

Ситуация вокруг Starlink и Илоны Маска продолжает накаляться, привлекая внимание как местных, так и международных СМИ. Правительство Бразилии утверждает, что санкции против компании необходимы для обеспечения соблюдения местных законов и защиты интересов граждан, в то время как Маск настаивает на том, что его компания не нарушила никаких норм. Конфликт между бизнесом и государством часто приводит к юридическим баталиям, которые могут затянуться на месяцы, а иногда и на годы.

Юридические эксперты комментируют ситуацию, утверждая, что действия Верховного суда могут быть обоснованы под предлогом соблюдения законодательства о цифровых коммуникациях. Тем не менее, многие наблюдатели подчеркивают, что подобные меры могут угрожать инновациям и будущим инвестициям в технологический сектор Бразилии. Сторонники Маска видят в действиях правительства попытку подавить свободу слова и контролировать доступ к информации.

В свою очередь, инициативы Starlink по блокировке социальной сети X вызывают недовольство пользователей в стране. Некоторые бразильцы выступают в защиту свободы слова, связывая проблемы с доступом к информации с политической мотивацией. Тем временем, Маск продолжает открыто подвергать сомнению законность действий судьи, что, по его мнению, может негативно сказаться на репутации Бразилии как привлекательного места для ведения бизнеса.