На этот раз у машины собственный кузов, а до этого на фото удавалось заснять «мула».

Компания Chery анонсировала новый внедорожник Jetour T5, который, возможно, сможет составить конкуренцию модельному ряду Land Cruiser. На данном этапе стали известны впечатляющие характеристики этой машины: рама, полный привод с дифференциалами и мощный мотор в четыре электромотора в сочетании с 2,0-литровым бензиновым двигателем, дающим суммарную мощность в 734 л.с.

Размеры Jetour T5 также заслуживают внимания: он имеет длину 5173 мм, ширину 2050 мм и высоту 1950 мм, а колесная база составляет 2850 мм, сопоставимо с Land Cruiser 300. Несмотря на то, что клиренс еще не был объявлен, по данным платформы он может варьироваться от 220 до 350 мм. Автомобиль оснащен колесами размером 275/70 R20.

Интерьер Jetour T5 отличается от привычных решений этой марки. Здесь отсутствует привычная приборная панель, а центральный тоннель имеет оригинальную компоновку без традиционного селектора передач.

Выпуск серийной версии запланирован на 2025 год в Китае, а в Россию автомобиль должен прибыть в 2026 году.

Сравнивая Jetour T5 с легендарным Toyota Land Cruiser, стоит отметить несколько ключевых аспектов. Во-первых, производительность: мощность в 734 л.с. делает T5 одним из самых мощных внедорожников на рынке, что вызывает интерес у ценителей динамичного вождения. В то время как Land Cruiser предлагает надежный, но несколько скромный моторный выбор, Jetour может привлечь внимание тех, кто ищет мощь и быстрое ускорение.

Во-вторых, концепция интерьера Jetour T5 обнажает стремление к инновациям. Переход от традиционных элементов управления к более современным и функциональным решениям может понравиться молодым водителям, ищущим технологические особенности. Напротив, Land Cruiser традиционно ориентируется на утилитарность и комфорт, привлекающие более консервативную аудиторию.

Наконец, разница в стоимости может сыграть решающую роль в выборе между этими моделями. Jetour T5, скорее всего, предложит более привлекательную цену по сравнению с Land Cruiser, который занимает сегмент премиум-класса. Таким образом, выбор между двумя автомобилями будет зависеть от предпочтений водителей: от мощи и технологий до традиционных ценностей и надежности.