Компания Chery анонсировала новый внедорожник Jetour T5, который, возможно, сможет составить конкуренцию модельному ряду Land Cruiser. На данном этапе стали известны впечатляющие характеристики этой машины: рама, полный привод с дифференциалами и мощный мотор в четыре электромотора в сочетании с 2,0-литровым бензиновым двигателем, дающим суммарную мощность в 734 л.с.
Размеры Jetour T5 также заслуживают внимания: он имеет длину 5173 мм, ширину 2050 мм и высоту 1950 мм, а колесная база составляет 2850 мм, сопоставимо с Land Cruiser 300. Несмотря на то, что клиренс еще не был объявлен, по данным платформы он может варьироваться от 220 до 350 мм. Автомобиль оснащен колесами размером 275/70 R20.
Интерьер Jetour T5 отличается от привычных решений этой марки. Здесь отсутствует привычная приборная панель, а центральный тоннель имеет оригинальную компоновку без традиционного селектора передач.
Выпуск серийной версии запланирован на 2025 год в Китае, а в Россию автомобиль должен прибыть в 2026 году.
Сравнивая Jetour T5 с легендарным Toyota Land Cruiser, стоит отметить несколько ключевых аспектов. Во-первых, производительность: мощность в 734 л.с. делает T5 одним из самых мощных внедорожников на рынке, что вызывает интерес у ценителей динамичного вождения. В то время как Land Cruiser предлагает надежный, но несколько скромный моторный выбор, Jetour может привлечь внимание тех, кто ищет мощь и быстрое ускорение.
Во-вторых, концепция интерьера Jetour T5 обнажает стремление к инновациям. Переход от традиционных элементов управления к более современным и функциональным решениям может понравиться молодым водителям, ищущим технологические особенности. Напротив, Land Cruiser традиционно ориентируется на утилитарность и комфорт, привлекающие более консервативную аудиторию.
Наконец, разница в стоимости может сыграть решающую роль в выборе между этими моделями. Jetour T5, скорее всего, предложит более привлекательную цену по сравнению с Land Cruiser, который занимает сегмент премиум-класса. Таким образом, выбор между двумя автомобилями будет зависеть от предпочтений водителей: от мощи и технологий до традиционных ценностей и надежности.