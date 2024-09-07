Проект Lada Iskra развивается своим чередом — на АвтоВАЗе собирают машины в рамках отладки техпроцесса и обучения персонала.

4 сентября АвтоВАЗ завершил сборку двух автомобилей Lada Iskra, представив их в различных кузовах — седан и универсал. Проект Lada Iskra идёт своим чередом: сейчас на заводе ведётся отладка производственных процессов и обучение сотрудников. По информации паблика Avtograd News, универсальная версия модели была покрашена в цвет «Платина» (серый металлик).

Стоит отметить, что Lada Iskra уже собирается на конвейере, однако это пока что не массовое производство, а предсерийный этап. Ожидается, что полноценное производство начнётся в первом квартале 2025 года. Новый автомобиль будет доступен в трёх кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Lada Iskra оснастят 5- и 6-ступенчатыми механическими трансмиссиями, а также вариатором, что увеличит выбор для потенциальных покупателей.

Кроме того, следует отметить, что Lada Iskra поддерживает актуальные тенденции в автомобильной индустрии, включая акцент на экологии и экономии топлива. Машина будет представлена с обновленной линейкой двигателей, которые соответствуют современным стандартам выбросов, что делает её более привлекательной для экологически сознательных потребителей. Производитель также планирует внедрить элементы привода на передние колеса для повышения маневренности и стабильности в различных дорожных условиях.

Внешний дизайн новой Lada Iskra претерпел значительные изменения. Обновленный кузов отличается современными формами и динамичными линиями, придающими автомобилю спортивный вид. Интерьер обещает высококачественные материалы и современные технологии, что позволит создать комфортную атмосферу для водителя и пассажиров. Также ожидается новейшая мультимедийная система с поддержкой навигации и интеграцией смартфонов, что значительно упростит управление функциями автомобиля.

Lada Iskra будет доступна в различных ценовых категориях, что сделает её конкурентоспособной на российском рынке. Ожидается, что широкая палитра комплектаций позволит каждому найти оптимальный вариант для себя. Такой подход, несомненно, поможет привлечь внимание как новых покупателей, так и верных поклонников марки.