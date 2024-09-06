Стоимость фонда упала почти на 99%, что привело к значительным убыткам для инвесторов.

Американский регулятор возвратил $18 миллионов инвесторам, пострадавшим от мошеннического криптофонда Ikkurty Capital. Комиссия по торговле товарами (CFTC) заявила, что дело, связанное с данной криптопирамидой, приведет к ужесточению контроля со стороны американских властей в области криптовалют. Они охарактеризовали действия Ikkurty как «типичное мошенничество», посягающее на растущий интерес к криптовалютам и экологичным технологиям. Ведомство отметило, что, хотя криптоинвестиции открывают новые финансы, существуют риски, связанные с недобросовестными игроками.

«Иккурти отпугнул инвесторов ложными обещаниями высоких доходов от криптовалют и углеродных кредитов, оставив людей обманутыми. Ранее Ikkurty уже формировали обвинения в создании мошеннической схемы, в результате которой фонд потерял 99% своей стоимости, а раньше инвесторы не получили ожидаемых прибыли. Судья Мэри Роуленд в Иллинойсе потребовала от Иккурти выплатить $209 миллионов в качестве компенсации пострадавшим и административных санкций.

Мошеннические схемы, подобные действиям Ikkurty Capital, вызывают опасения о безопасности вложений и требуют более жесткого контроля. Криптоинвесторы должны быть осведомлены о рисках, связанных с инвестициями в альтернативные активы, так как невнимательность может привести к серьезным потерям.

Клиенты фонда Ikkurty, потерявшие свои сбережения, теперь могут надеяться на частичное восстановление инвестиций, благодаря усилиям CFTC. Однако возвращение средств не компенсирует моральный ущерб и финансовые трудности, с которыми столкнулись пострадавшие.