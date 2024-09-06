Паралимпийские игры в Париже заканчиваются 8 сентября, и в этот же день мемная монета The Meme Games (MGMES), посвящённая данному событию, завершает предпродажу.

Новый мемкоин MGMES планирует свой запуск на децентрализованной бирже 10 сентября. Завершение Паралимпийских игр в Париже состоится 8 сентября, и именно в этот день завершится предпродажа мемной монеты The Meme Games (MGMES), приуроченной к событию.

В последние дни предпродажи проект предлагает покупателям 25% бонуса. На данный момент в проект уже инвестировано $408 тысяч.

В Олимпийских играх The Meme Games участвуют пять ведущих мемкоинов, которые будут состязаться за победу. Трейдеру достаточно обладать монетой проекта и выбрать любимца из PEPE, DOGE, BRETT, TURBO или WIF, чтобы участвовать в соревнованиях. Инвесторы, чьи виртуальные спортсмены победят, получат бонусные токены, и можно участвовать в соревнованиях неограниченное количество раз.

Цена MGMES на старте составит $0,0094, и ожидается её резкий рост после листинга на криптобиржах. Также пользователи могут получать 25% бонус во время стейкинга, который приносит 470% годовых. Более 21 миллиона токенов уже заблокировано в стейкинге, что свидетельствует об уверенности инвесторов в успешности проекта.