Большую часть 2024 года протокол ZKsync фиксировал повышенные объёмы транзакций по сравнению с другими сетями второго уровня на базе блокчейна Ethereum. Однако всё изменилось этим летом, когда показатель начал стремительно падать.

С момента своего основания Matter Labs придерживалась принципа, сосредоточенного на массовом внедрении криптовалют в повседневную жизнь. Однако в этом году рыночная обстановка и потребности бизнеса претерпели заметные изменения. Алекс Глуховски, соучредитель и CEO Matter Labs, отметил, что сейчас многим командам, работающим над ZKsync Era, необходимы другие технологии и поддержка, в то время как спрос на ZK-сети значительно возрос.

В течение большей части 2024 года протокол ZKsync демонстрировал высокий объем транзакций по сравнению с другими вторичными сетями на блокчейне Ethereum. Однако летом ситуация кардинально изменилась, и показатели начали резко падать. По данным The Block, 2 августа количество активных адресов в ZKsync составило около 92 620, что значительно меньше 455 000, зарегистрированных в апреле.

Глуховски заявил, что запуск новых протоколов Elastic Chain и ZK Nation стал поводом для пересмотра стратегии, целей и состава команды Matter Labs.

В свете этих изменений Matter Labs активизирует усилия по адаптации к текущим требованиям рынка. Переосмысленный подход включает в себя не только сокращение команды, но и пересмотр технических приоритетов. Глуховски подчеркнул, что снижение штата не означает отказ от амбициозных целей компании, а наоборот, это шаг к оптимизации процессов и более целенаправленному использованию ресурсов.

Важно отметить, что несмотря на временные трудности, Matter Labs продолжает работать над улучшением ZKsync, планируя внедрение новых функций и улучшений, которые, как ожидается, возобновят интерес пользователей и разработчиков. Введение Elastic Chain и ZK Nation, по мнению основателей, станут важными шагами для укрепления позиций протокола на рынке.