Фишинговые атаки становятся всё более распространёнными.

В августе наблюдался рост фишинговых атак на пользователей криптовалюты на 251%. Хакеры создают фишинговые схемы, размещая ссылки на вредоносные сайты, что позволяет им красть личные данные, такие как приватные ключи от криптокошельков.

По данным отчёта аналитической платформы Scam Sniffer, в результате подобных действий криптоинвесторы потеряли свыше 62 миллионов долларов. При этом около 9145 людей стали жертвами подделок, упустив почти 63 миллиона долларов из-за криптофишинговых схем. Несмотря на то, что число жертв снизилось на 34% по сравнению с июлем, общая сумма краж увеличилась на 215%, как указано в исследовании Scam Sniffer.

Фишинговые атаки становятся всё более распространёнными. В мае 2024 года трейдер лишился свыше 71 миллиона долларов из-за самой крупной хищнической операции, когда хакеры обманом заставили его перевести 99% своих активов.

В августе 88% украденных средств пришлись на одну фишинговую атаку: 20 августа инвестор перевёл 55,47 миллиона DAI, что эквивалентно более 55 миллионам долларов, на кошелёк мошенников.

Криптобиржи работают над защитой пользователей, например, Binance разработала алгоритм для выявления фальшивых адресов и подозрительных транзакций.

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, хакеры продолжают адаптироваться к новым условиям и совершенствовать свои методы. Одной из новых тактик стали так называемые "социальные манипуляции", когда злоумышленники используют психологические приемы для обмана инвесторов. Например, мошенники могут выдать себя за представителей известных криптобирж или проектов, предлагая выгодные инвестиции либо техническую помощь, что позволяет им получать доступ к личным данным пользователей.

В этом контексте растет значение форумов, групп в социальных сетях и образовательных платформ, где пользователи могут обмениваться информацией о новых схемах и методах защиты.