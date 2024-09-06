Из 57 китайских автомобильных брендов, которые занимают 56% российского рынка новых автомобилей, у некоторых компаний дела идут довольно плохо.

Производство и продажи некоторых марок сводятся к десяткам автомобилей. Из 57 китайских брендов, которые занимают 56% российского рынка новых автомобилей, большинство из них сталкиваются с серьезными трудностями, как отмечает «Российская газета».

На самом деле, число китайских компаний с негативными показателями в России значительно превышает тех, кто успешно продает свою продукцию. Запущенный осенью 2022 года, Skywell планировал реализовать 5000 автомобилей в 2023 году, однако дилеры продали лишь несколько сотен. Так, кроссовер ET5 нашел всего 45 покупателей в IV квартале 2023 года. С начала года результат еще хуже — всего 72 проданных автомобиля.

Трудности испытывает и бренд VGV, продажи которого задерживаются. В то время как машины уже есть у дилеров, отсутствие электронных ПТС мешает их регистрации. Перспективы VGV выглядят неутешительно, так как обещанные низкие цены оказались на уровне конкурентов.

Проблемы китайских автопроизводителей в России подчеркивают общую нестабильность на рынке. Для многих брендов, несмотря на высокие ставки на завоевание популярности, ситуация складывается неблагоприятно. Бренд OMODA, например, который должен был стать «флагманом» китайского присутствия в России, также сталкивается с трудностями: низкий уровень осведомленности о модели среди потребителей и недостаток рекламной поддержки существенно подрывают его продажи.

Несмотря на большой интерес со стороны китайских производителей, ограничения на поставки автокомплектующих и ухудшение экономической ситуации в стране фактически ставят под угрозу дальнейшее развитие. Множество моделей не могут удовлетворить спрос на рынке, так как имеют невысокую степень локализации и не адаптированы под российские условия.

Потребительское доверие к китайским автомобилям в России остается низким, и многие потенциальные покупатели предпочитают проверенные марки. Это создает дополнительные барьеры для новых игроков, желающих занять свои ниши. Если ситуация не изменится, в ближайшие годы мы можем стать свидетелями ухода многих китайских брендов с российского рынка.