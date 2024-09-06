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Учёные из Южной Кореи разработали катализатор топливного элемента на основе платины и магния
Этот новый катализатор обещает быть не только высокоэффективным, но и долговечным.

Ученые из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук в Южной Корее разработали катализатор для топливных элементов, сочетая платину и магний. Этот уникальный катализатор обещает значительное повышение эффективности и срока службы, что может кардинально изменить подходы к технологии чистой энергии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Топливные элементы генерируют электроэнергию за счет реакции между водородом и кислородом, где платина играет ключевую роль в качестве катализатора, хотя ее высокая стоимость ограничивает применение. Благодаря добавлению магния в сплав, ученые не только смогли снизить затраты, но и увеличить эффективность работы устройства.

Препятствием до сих пор оставался синтез этих сплавов в виде наночастиц. Однако команда под руководством профессора Чон-Сун Ю преодолела эту трудность с помощью нового подхода. Теоретические исследования подтвердили, что симбиоз платины и магния предотвращает деградацию со временем, что критично для их стабильной работы.

Новые испытания показали, что сплав превосходит требования Министерства энергетики США на 2025 год, подтверждая свою эффективность и устойчивость. Ученые планируют дальнейшее развитие технологии и сотрудничество с промышленностью для коммерческого применения полученных инноваций.

Команда исследователей не только добилась успеха в повышении эффективности катализатора, но и подчеркнула важность экологии в своих разработках. Поскольку магний является гораздо более доступным и дешевым материалом по сравнению с платиной, новый катализатор может снизить экономическую нагрузку на производителей, что сделает топливные элементы более конкурентоспособными на рынке.

Кроме того, новая комбинация платины и магния открывает перспективы для улучшения других технологий на основе водорода. Специалисты уверены, что своими исследованиями они могут подтолкнуть смежные области, такие как разработка новых аккумуляторов или систем хранения энергии, что крайне актуально в условиях повсеместного перехода на электромобили.

#электромобили #экология #чистая энергия #возобновляемая энергия #катализатор #топливные элементы #водородная энергия #институт науки и технологий тэгу кёнбук #платина и магний #устойчивость катализатора
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