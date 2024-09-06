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Внедорожник Nissan Armada получит существенную модернизацию в 2025 модельном году
В 2025 Armada установлен новый 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, позаимствованный у Infiniti QX80. Здесь он выдает 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

К 2025 году Nissan предлагает значительное обновление своего крупнейшего внедорожника. Трёхрядная модель Armada была полностью переработана, предоставляя современный вид, продвинутый интерьер и новый двигатель, а также внедорожную версию, которая впервые доступна в США.

На Armada 2025 установлен новый 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который используется также в Infiniti QX80. Этот мотор развивает 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента, обеспечивая прирост мощности на 25 л.с. и 140 Нм по сравнению с прежним V8. Двигатель функционирует в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартным адаптивным полным приводом.

Улучшение характеристик происходит также за счёт повышения жёсткости на кручение на 25% и боковой жёсткости на 57%. Armada может буксировать до 3900 кг благодаря встроенному форкопу.

Новая внедорожная комплектация Pro-4X включает 20-дюймовые шины, адаптивную пневматическую подвеску и блокируемый задний дифференциал, который прежде был доступен только для Nissan Patrol на Ближнем Востоке. Внедрение передового оборудования безопасности и стильного интерьера с двумя дисплеями делает Armada 2025 ещё более привлекательной. Цены пока не озвучены.

Интерьер нового Armada оформлен с использованием высококачественных материалов и предлагает множество современных технологий, таких как мультимедийная система с большими экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


#буксировка #пневматическая подвеска #система безопасности #v6 с турбонаддувом #внедорожные характеристики #nissan armada #pro-4x #обновление 2025 #продвинутый интерьер #трёхрядный внедорожник
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