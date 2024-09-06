Считанные единицы выведенных из эксплуатации атомных станций имеют реальные шансы на возрождение — возможно, всего три. Все остальные либо повреждены, либо демонтируются по частям.

На фоне растущего спроса на электроэнергию в Соединенных Штатах власти планируют вернуть в эксплуатацию некоторые из 13 реакторов, остановленных в последние десять лет, подчеркивая, что этот ресурс необходим, как никогда ранее.

Тем не менее, согласно информации Bloomberg, лишь немногие из этих реакторов обладают реальными шансами на повторное открытие — возможно, всего три. Остальные либо серьезно повреждены, либо находятся на стадии демонтажа.

«Мы не уверены, что есть много подходящих объектов для перезапуска», — комментирует Тимоти Фокс, аналитик ClearView Energy Partners. В Мичигане уже начаты работы по возобновлению работы законсервированного реактора, который планируют запустить к концу следующего года, а владельцы станций в Айове и Пенсильвании также рассматривают аналогичные шаги. Они реагируют на нарастающий спрос со стороны дата-центров и производителей электромобилей.

Перезапуск требует значительных финансовых вложений, при этом Министерство энергетики США уже выделило 1,5 миллиарда долларов на запуск атомной электростанции Palisades в Мичигане.

Работы по перезапуску реакторов проходят в условиях жесткой конкуренции за ресурсы, так как энергетический рынок стремительно меняется. Спрос на электроэнергию продолжает расти, особенно в связи с переходом на устойчивые источники энергии и увеличением использования электрических транспортных средств. Это ставит перед США задачу увеличить производственные мощности, и ядерные реакторы могут стать важной частью решения этой проблемы.

Однако, несмотря на высокие затраты на восстановление, некоторые эксперты выражают сомнения о целесообразности перезапуска старых реакторов. Опасения связаны с устаревшими технологиями и необходимостью соответствовать современным стандартам безопасности. Влияние общественного мнения также играет важную роль, многие жители переживают по поводу потенциальных рисков, связанных с ядерной энергией.