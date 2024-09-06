Land Cruiser Prado (J250) от Wald International получил уникальный бампер с новыми воздухозаборниками, защитной пластиной и встроенными светодиодами.

Toyota Land Cruiser Prado получил новую интерпретацию от японского тюнинг-ателье Wald International, которое выпустило как стильную городскую версию, так и мощный внедорожник с повышенным клиренсом.

Модель Land Cruiser Prado (J250) от Wald International отличается оригинальным передним бампером, который оснащен новыми воздухозаборниками, защитной панелью и интегрированными светодиодными фарами. Дизайнеры добавили выразительный воздухозаборник на капоте и затемненные элементы решетки и фар.

Особое внимание привлекают расширители колесных арок, которые скрывают серьезные колеса. Внедорожная версия укомплектована шестиспицевыми дисками и соответствующей резиной, а лифт-комплект существенно увеличил дорожный просвет.

Также среди изменений — аэродинамическое расширение крыши с дополнительными светодиодами и крупный задний спойлер. На данный момент информация о силовых агрегатах пока не раскрыта.

Внутреннее убранство обновленного Toyota Land Cruiser Prado также подверглось многочисленным изменениям. Wald International добавила высококачественные отделочные материалы, спортивные сиденья с боковой поддержкой и эксклюзивные вставки, которые подчеркивают индивидуальность автомобиля.

Что касается подвески, внедорожная версия Prado оборудована улучшенными амортизаторами и пружинами, что позволяет не только повысить проходимость, но и улучшить управляемость на скоростных участках. Тюнеры Wald International действительно постарались, чтобы внедорожник стал более универсальным и подходил как для городских условий, так и для экстремальных поездок по бездорожью.