Многие в России очень ждали этот автомобиль, и вот сейчас дилеры начинают принимать заказы. ГАЗ дает гарантию 12 лет от коррозии.

Совсем недавно в России начался предзаказ на новый полноприводный ГАЗ «Соболь NN». Многие автолюбители долго ждали эту новинку, и теперь цена за нее составляет от 3,74 млн рублей. Издание «За рулем» подробно рассказало о характеристиках данной модели.

Все кузовные панели «Соболь NN 4х4», за исключением крыши, имеют оцинкованное покрытие, а передние крылья выполнены из пластика, что позволяет компании гарантировать 12 лет защиты от коррозии. В новой передней подвеске используются кованые рычаги, что значительно увеличивает их надежность.

Маневренность автомобиля также улучшилась: радиус разворота уменьшился до 5,6 метров, а клиренс возрос до 225 мм. Под капотом установлен 2,5-литровый дизельный двигатель с мощностью 150 л.с. и отличным крутящим моментом — 420 Н·м, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой.

Уникальной особенностью является наличие системы автопилота, позволяющей двигаться со скоростью 3 км/ч, что окажется полезным при передвижении по труднопроходимым участкам.

Новый "Соболь NN 4х4" также удивляет своим внутренним оснащением. Интерьер автомобиля стал более современным и удобным. В салоне установлены комфортные сиденья с улучшенной поддержкой, а также продуманная система мультимедиа с большим экраном и поддержкой Bluetooth и USB. Это обеспечивает удобство не только для водителя, но и для пассажиров, которые могут наслаждаться музыкой или пользоваться навигацией во время поездки.

Безопасность новых моделей остается на высоком уровне. "Соболь NN 4х4" оборудован системой ABS, а также подушками безопасности как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, предусмотрены усиленные элементы кузова, что обеспечивает дополнительную защиту в случае столкновения. Все это делает автомобиль идеальным для поездок по сложным маршрутам и на длительные расстояния.