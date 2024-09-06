Базовые комплектации остались на прежнем уровне, тогда как остальные значительно прибавили в цене

Компания GAC Motor объявила о повышении цен на два своих кроссовера на российском рынке. Интересная особенность заключается в том, что базовые комплектации остались на прежнем уровне, тогда как остальные значительно прибавили в цене. Например, в модели GAC GS3, дополненной всеми опциями, кроме начальной, стоимость возросла на 100 тыс. рублей — теперь диапазон цен на эту модель колеблется от 2,3 до 2,75 млн рублей.

По аналогичному принципу произошло подорожание и у популярного полноразмерного кроссовера GAC GS8. В комплектациях GT, GX и GX Premium автомобиль подорожал на 100-150 тыс. рублей и стоит теперь от 4,3 до 4,65 млн рублей, в отличие от базовой версии, цены которой остались без изменений.

Несмотря на повышение цен, GAC GS8 продолжает привлекать внимание российских потребителей благодаря своим выдающимся характеристикам и статусному дизайну. Как «китайский Cadillac», он предлагает не только роскошь, но и высокую функциональность, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте. Модель оснащена современными технологиями и системами безопасности, что особенно ценят покупатели.

Усиление позиций GAC на российском рынке также связано с растущим интересом к кроссоверам в целом. Множество автомобилистов ищут комфорт, вместительность и улучшенные ездовые качества, которые предлагает GAC GS8. Привлекательный внешний вид и просторный салон делают его отличным выбором для семейных поездок и путешествий.

Важным аспектом остается и гарантия на автомобиль. GAC предоставляет длительные сроки гарантии, что подчеркивает уверенность производителя в качестве своей продукции. Это дополнительно стимулирует спрос, несмотря на изменения ценовой политики.