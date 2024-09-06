Основатель блокчейна TRON с нативным токеном TRX и глава централизованных криптобирж (CEX) HTX и Poloniex Джастин Сан сообщил об изменениях в работе лаунчпада для мем-токенов SunPump.

Лаунчпад SunPump на платформе TRON начнет процесс выкупа и сжигания токенов SUN. Основатель TRON и руководитель централизованных криптобирж HTX и Poloniex Джастин Сан сообщил об изменениях в функционировании платформы для мем-токенов SunPump. С 3 сентября, согласно соглашению с сообществом, доходы платформы будут направлены на выкуп и сожжение токенов SUN.

Сжигание—это процесс удаления токенов из обращения, после чего они становятся недоступными. Это действие выполняется с целью увеличения цены актива и предотвращения его инфляции. Сжигание может осуществляться через отправку токенов на кошельки без приватных ключей, хардфорки или использование специальных алгоритмов.

SunPump позволяет пользователям быстро и с минимальными затратами создавать собственные мем-токены по модели fair launch, где все монеты выпускаются сразу. Платформа была запущена в середине августа и быстро стала популярной, опередив своего главного соперника — PumpFun в сети Solana.

Джастин Сан активно рекламирует платформу и считает, что новая стратегия может увеличить доходы блокчейна до 4 миллиардов долларов за год, что также приведет к росту сжигания TRX и укреплению его цены.

Кроме того, инициатива по выкупу и сжиганию токенов SUN победно отражает стремление команде SunPump создать устойчивую экономику, основанную на взаимодействии с сообществом. За счет перераспределения доходов и стимулирования участников платформы, пользователи смогут не только видеть непосредственную выгоду от своего участия, но и стать частью более масштабного процесса укрепления рынка.

Запуск SunPump в сети TRON также открывает новые возможности для разработчиков, желающих создать уникальные мем-токены, а сама платформа предоставляет удобные инструменты для этого. В рамках модели fair launch, пользователи могут участвовать в запуске токенов без риска, связанного с традиционными закрытыми пресейлами, что особенно важно для новых инвесторов.