Сначала необходимо определить общие правила, договориться правительству, Банку об их принятии и только потом уже можно говорить о начале работ криптобирж в стране, подчеркнул глава Комитета по финансовому рынку.

В Госдуме объяснили, почему в России не удаётся запустить криптовалютные биржи. По словам Анатолия Аксакова, до сих пор не разработан правовой механизм для их функционирования. Депутат отметил, что существуют разногласия между профильными министерствами и Банком России по вопросу обеспечения безопасности всех участников торговых платформ.

Сначала необходимо установить общие правила, достичь согласия между правительством и Банком о их принятии, и только после этого можно обсуждать запуск криптобирж в стране, подчеркнул глава Комитета по финансовому рынку.

Отвечая на вопрос журналистов о количестве возможных криптобирж, депутат уклонился от прямого ответа, отметив, что есть предложение создать криптоплатформу на базе Московской биржи и Санкт-Петербургской валютной биржи, но отсутствует определённость по этому вопросу.

По его мнению, также может возникнуть единая квазигосударственная платформа с участием Министерства финансов и Центрального банка РФ.

Стоит отметить, что сейчас складывается парадоксальная ситуация: Мосбиржа и СПВБ отклонили идеи о создании криптобирж, регуляторы не могут согласовать правила, а в Госдуме выступают за разработку универсального правового механизма для защиты участников.

Таким образом, ситуация с криптовалютными биржами в России продолжает оставаться на стадии неопределенности и обсуждений. Как подчеркнул Анатолий Аксаков, важнейшим шагом к запуску криптоплатформ является необходимость создания четких и понятных правовых норм. Без этого невозможно обеспечить необходимую безопасность для пользователей и привлечь инвестиции в сектор.

Кроме того, народные избранники поднимают вопрос о возможном объединении усилий между государственными институтами и частным сектором. Создание квазигосударственной платформы может стать компромиссом, который позволит обеспечить надзор со стороны государства, одновременно оставаясь привлекательным для бизнеса. Однако для такого шага потребуется время и согласие всех участников процесса.

На данный момент эксперты предупреждают о рисках, связанных с недостаточной регулируемостью рынка, что может привести к мошенничеству и потере средств у инвесторов. В отсутствие четких регуляторных установок спрос на криптовалютные активы может перейти в серую зону, что в свою очередь усложнит дальнейшие шаги по легализации и регулированию данной сферы.