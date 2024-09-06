Производитель опубликовал первую фотографию Bentley Flying 2025, заявив, что это самый мощный, динамичный и экономичный седан за 105-летнюю историю марки Bentley.

Bentley представил новый Flying Spur 2025, который стал самым мощным и эффективным седаном в 105-летней истории бренда. Презентация модели запланирована на 10 сентября текущего года.

Первая фотография Bentley Flying 2025 показывает, что автомобиль оборудован инновационной гибридной трансмиссией Ultra Performance Hybrid, сочетающей двигатель внутреннего сгорания V8 и электродвигатель. Общая мощность автомобиля составляет 782 л.с. с впечатляющим крутящим моментом в 1000 Нм.

С полной топливной системой новый Flying Spur сможет проехать более 800 км, а на электротяге — до 72 км.

Новый Bentley Flying Spur 2025 не только поражает своей мощностью, но и демонстрирует выдающуюся эффективность. В сочетании с современными технологиями, такими как рекуперация энергии и интеллектуальные системы управления, этот седан устанавливает новый стандарт для люксовых автомобилей. Инженеры Bentley уделили особое внимание оптимизации аэродинамики и снижению массы, что позволило значительно улучшить топливную экономию.

Автомобиль также отличается роскошным интерьером, выполненным из высококачественных материалов. Уникальные сиденья с подогревом и вентиляцией, а также продвинутая мультимедийная система создают идеальные условия для водителя и пассажиров. Премиум-акустика трансформирует любое путешествие в аудиособытие.

Flying Spur 2025 готов к любым дорожным условиям благодаря адаптивной подвеске и системам полного привода. Эта модель идеально сочетает в себе динамику спортивного автомобиля и комфорт люксового седана. Передовые технологии безопасности также представлены в новом Bentley, что делает каждую поездку не только увлекательной, но и безопасной.