Действительно, игры, работающие по принципу tap-to-earn (нажимай, чтобы заработать), стали настоящим трендом в криптопространстве. Пользователю достаточно выполнять простые задачи, чтобы стать держателем внутриигрового токена.

Более половины пользователей игровых приложений в Telegram оказались новичками в криптовалюте. По информации Глеба Костарёва, экс-генерального директора Binance и основателя Blum, почти 50% из 50 миллионов зарегистрированных игроков в его популярной игре-кликере до этого не имели опыта с криптовалютами.

Костарёв отметил, что долгожданное массовое внедрение криптовалют произошло через Telegram. Игры формата tap-to-earn, которые позволяют зарабатывать, выполняя простые задачи, стали настоящим хитом в криптопространстве.

Он считает, что основная проблема заключается в обучении новых пользователей. Хотя они приходят в индустрию, у них нет базовых знаний. Привлечь большое количество новых игроков недостаточно – их необходимо обучить, как с этим работать, отметил создатель игры Blum.

Также Костарёв уверен, что Telegram может упростить доступ пользователей к дефицитным приложениям, особенно в свете ограничений со стороны Apple и Google, которые берут большие комиссии и периодически удаляют крипто- и NFT-приложения из своих магазинов.

Костарёв подчеркивает, что одно из преимуществ игр на платформе Telegram заключается в их простой и интуитивно понятной механике. Пользователи могут быстро освоить основные принципы работы с криптовалютами, что снижает барьер для входа. Формат tap-to-earn позволяет им не только развлекаться, но и получать опыт, который в дальнейшем поможет в более сложных аспектах криптоиндустрии.

Для успешного обучения новых игроков важно создавать доступные и понятные руководства, а также доски объявлений, где опытные пользователи могут делиться своими знаниями. Команды разработчиков должны активно участвовать в этом процессе, предоставляя поддержку и бонусы за участие в обучении. Со временем, это создаст сообщества, которые помогут каждому новичку адаптироваться быстрее.

В условиях ограничений со стороны крупных платформ, упрощение доступа к криптоиграм через Telegram будет иметь долгосрочные преимущества. Костарёв считает, что благодаря этому, новые пользователи сможет не только стартовать с минимальными знаниями, но и получать активное участие в криптоэкономике. Это приведет к росту всей индустрии, делая её более доступной для широкой аудитории.