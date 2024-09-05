По данным Ecoinometrics, акции разработчика графических процессоров Nvidia превосходят биткоин по RAROC, а ценные бумаги признанной в России экстремистской организации Meta и золото вплотную подобрались к криптовалюте по рентабельности капиталовложений с учётом существующих рисков.

Акции Nvidia превзошли биткоин по рентабельности инвестиций. Специалисты компании Ecoinometrics отметили, что биткоин утратил свою ведущую позицию среди высококапитализированных активов по показателю RAROC, который демонстрирует доходность, скорректированную на риск.

Согласно данным Ecoinometrics, акции компании Nvidia имеют более высокий RAROC, чем биткоин, в то время как бумаги экстремистской организации Meta и золото также приблизились к криптовалюте по показателям доходности, учитывая риски.

Инвестировать в Nvidia оказалось более выгодно, поскольку с начала 2024 года их акции выросли на 142%. В отчете за последний квартал, завершившийся 31 января 2024 года, компания зафиксировала валовую прибыль в размере $73,2 млрд. Если текущая тенденция сохранится, ожидается, что компания получит прибыль в конце года и выплатит дивиденды акционерам.

Напротив, биткоин вырос в цене всего на 40% с начала года, а его основной конкурент, Ethereum (ETH), увеличился лишь на 10%, что привело к тому, что Ethereum уступил в рентабельности не только акциям Meta и Nvidia, но даже золоту и индексу Nasdaq 100.

Анализируя данные, можно заметить, что инвестиции в высокотехнологичные компании, такие как Nvidia, становятся все более привлекательными для инвесторов, особенно на фоне растущей популярности искусственного интеллекта и полупроводниковой промышленности. Nvidia, как лидер в производстве графических процессоров, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, что сопровождается увеличением спроса на ее продукцию. В результате, акционеры компании могут рассчитывать на стабильную доходность и дивиденды.

Ситуация с биткоином и другими криптовалютами также подчеркивает изменчивость рынка. Несмотря на первоначальный ажиотаж, основная валюта крипторынка испытывает трудности в обеспечении стабильного роста, что снижает интерес инвесторов к этому классу активов. Отсутствие четких регуляторных рамок и волатильность цен продолжают отпугивать более консервативных инвесторов, что также отражается на динамике цен.

В заключение, инвесторы должны тщательно оценивать риски и потенциал различных активов. С текущими показателями RAROC акции высококапитализированных компаний, таких как Nvidia и Meta, предоставляют более привлекательные возможности по сравнению с криптовалютами и традиционными активами, такими как золото.