Пользователям WazirX, пострадавшим от взлома, разрешили вывести до 66% принадлежащих им сбережений в индийских рупиях. Остальные средства будут заморожены до завершения расследования хакерской атаки.

Согласно сообщению специалистов по безопасности из компании Cyvers, 2 сентября хакер, который осуществил атаку на WazirX, отправил в миксер Ethereum (ETH) на сумму $6,5 млн с целью легализации незаконно полученных средств. В его криптохранилище остались активы на сумму $153 799.

В июле злоумышленник получил доступ к мультиподписному горячему кошельку WazirX и вывел оттуда цифровые активы на общую сумму $234,9 млн. Среди украденных активов были не только ETH, но также токены-мемы Pepe (PEPE), валюта Gala (GALA) от Gala Games и стейблкоины Tether (USDT).

В результате инцидента WazirX предложила вознаграждение в размере $23 млн за информацию, способствующую возврату украденных средств, и обратилась к другим биржам с просьбой заблокировать переведенные хакером деньги. 3 сентября пострадавшим пользователям WazirX разрешили снять до 66% своих средств в индийских рупиях, в то время как остальные средства останутся замороженными до окончания расследования.

Кража средств с WazirX стала одним из самых значительных инцидентов в мире криптовалют в этом году. Многочисленные исследования показали, что хакеры используют различные методы для отмывания украденных активов, и в данном случае Tornado Cash оказался наиболее популярным инструментом. Этот миксер помогает скрыть происхождение средств, что делает его привлекательным для злоумышленников, стремящихся легализовать свои доходы.

Специалисты по безопасности отмечают, что подобные атаки подчеркивают уязвимость мультиподписных кошельков и важность повышения защищенности бирж. В условиях растущего интереса к криптовалютам, биржам необходимо внедрить более сложные механизмы безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Кроме того, необходимо продвижение инициатив по повышению осведомленности пользователей о рисках, связанных с хранением цифровых активов.

Ситуация вокруг WazirX оказала влияние на восприятие криптобирж в Индии и за ее пределами. Инвесторы начали более внимательно относиться к выбору платформ для торговли, предпочитая те, которые демонстрируют высокие стандарты безопасности и прозрачности. Это также может способствовать росту интереса к альтернативным решениям, таким как децентрализованные финансы (DeFi).