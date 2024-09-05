Реальный биржевой курс монет при этом не изменился.

Курс TON, а также несколько других криптовалют на популярном агрегаторе Coinmarketcap, снизился на 98%. При этом реальная стоимость монет на биржах осталась неизменной. По состоянию на 11:45 по московскому времени, TON торгуется на биржах по 5,2 доллара, в то время как данные на Coinmarketcap обновились корректно, сообщает РБК.

Разработчики TON Foundation сообщили, что у Coinmarketcap возникли проблемы с отображением цены Toncoin, и работа над их устранением продолжается. Все остальные платформы и биржи функционируют в обычном режиме. Помимо Toncoin, с аналогичной ситуацией столкнулись еще как минимум две криптовалюты — Lido (LDO) и Injective (INJ).

Хотя сбой не затронул актуальный рыночный курс, он повлиял на работу ряда криптосервисов, использующих данные с Coinmarketcap. В частности, пострадала платформа Fragment, где можно обменивать внутреннюю валюту Telegram Stars на TON, в результате чего сделки на площадке происходили по неадекватной цене в 0,3 доллара за TON.

Эксперты отрасли отметили, что сбой в системе Coinmarketcap вызвал панику среди трейдеров и инвесторов, что подтолкнуло многих к продажам, снижая спрос на Toncoin и другие затронутые криптовалюты. Эта ситуация еще раз подчеркнула важность надежности агрегаторов цен в мире криптовалют, где информация может быстро расходиться и оказывать значительное влияние на рынок.

Разработчики TON Foundation заверили, что принимают все необходимые меры для быстрого восстановления корректного отображения данных. Владельцы платформ и бирж, использующие агрегированные данные, уже получили уведомления о проблемах, и многие начали искать альтернативные источники информации для защиты своих пользователей.

Дополнительно, эксперты рекомендуют инвесторам проявлять осторожность и не принимать поспешные решения на основе некорректных данных. В то время как проблема решается, важно помнить о волатильности крипторынка и возможных рисках, связанных с эмоциональным реагированием на временные сбои.