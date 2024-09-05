Ожидается, что оцифровка земельного кадастра и реестра собственников позволит сформировать безопасную и прозрачную платформу для регистрации и отслеживания сделок с земельными участками на блокчейне.

Власти Лагоса планируют интегрировать блокчейн в свою земельную систему учета. В сотрудничестве с группой местных технологических компаний, они стремятся создать блокчейн-реестр, который улучшит существующую систему управления землей. Ожидается, что цифровизация кадастра и реестра собственников создаст безопасную и прозрачную платформу для регистрации и отслеживания операций с земельными участками.

"Ввод блокчейна поможет решить давние проблемы, существующие в нынешнем кадастре Лагоса, который долго страдал от коррупции и недостатка прозрачности. Блокчейн станет стимулом для развития рынка недвижимости и привлечет как местных, так и зарубежных инвесторов, которые ранее опасались мошенничества," — отметили представители правительства Лагоса.

Государственные чиновники также подчеркнули, что создание надежной и прозрачной системы земельной собственности может значительно увеличить экономический потенциал региона, особенно в отношении незарегистрированной или спорной собственности. В мае прошлого года Федеральный исполнительный совет Нигерии одобрил план по цифровой трансформации экономики страны и призвал к активному применению технологий блокчейн.

Интеграция блокчейна в земельную систему учета Лагоса станет важным шагом к модернизации управления землями, что, в свою очередь, создаст надежную среду для ведения бизнеса. Использование технологии блокчейн позволит документировать каждую транзакцию с земельными участками в защищенном и неизменном формате, устраняя риски подделок и увеличивая доверие к системе. Каждому владельцу будет предоставлен доступ к своей информации, а также возможность следить за любыми изменениями в реестре.

Кроме того, цифровизация кадастровых данных поможет ускорить процессы регистрации и оформления прав на землю, значительно сократив временные затраты для граждан и бизнеса. Это станет важным стимулом для развития строительства и городской инфраструктуры, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни населения.

Представители местного правительства уверены, что новый реестр станет не только инструментом борьбы с коррупцией, но и основой для формирования эффективного рынка недвижимости. Это повысит привлекательность региона для инвесторов, что может привести к экономическому буму и улучшению благосостояния граждан.