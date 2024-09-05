Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Власти Лагоса намерены внедрить блокчейн-реестр для улучшения учета землепользования
Ожидается, что оцифровка земельного кадастра и реестра собственников позволит сформировать безопасную и прозрачную платформу для регистрации и отслеживания сделок с земельными участками на блокчейне.

Власти Лагоса планируют интегрировать блокчейн в свою земельную систему учета. В сотрудничестве с группой местных технологических компаний, они стремятся создать блокчейн-реестр, который улучшит существующую систему управления землей. Ожидается, что цифровизация кадастра и реестра собственников создаст безопасную и прозрачную платформу для регистрации и отслеживания операций с земельными участками.

"Ввод блокчейна поможет решить давние проблемы, существующие в нынешнем кадастре Лагоса, который долго страдал от коррупции и недостатка прозрачности. Блокчейн станет стимулом для развития рынка недвижимости и привлечет как местных, так и зарубежных инвесторов, которые ранее опасались мошенничества," — отметили представители правительства Лагоса.

Государственные чиновники также подчеркнули, что создание надежной и прозрачной системы земельной собственности может значительно увеличить экономический потенциал региона, особенно в отношении незарегистрированной или спорной собственности. В мае прошлого года Федеральный исполнительный совет Нигерии одобрил план по цифровой трансформации экономики страны и призвал к активному применению технологий блокчейн.

Интеграция блокчейна в земельную систему учета Лагоса станет важным шагом к модернизации управления землями, что, в свою очередь, создаст надежную среду для ведения бизнеса. Использование технологии блокчейн позволит документировать каждую транзакцию с земельными участками в защищенном и неизменном формате, устраняя риски подделок и увеличивая доверие к системе. Каждому владельцу будет предоставлен доступ к своей информации, а также возможность следить за любыми изменениями в реестре.

Кроме того, цифровизация кадастровых данных поможет ускорить процессы регистрации и оформления прав на землю, значительно сократив временные затраты для граждан и бизнеса. Это станет важным стимулом для развития строительства и городской инфраструктуры, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни населения.

Представители местного правительства уверены, что новый реестр станет не только инструментом борьбы с коррупцией, но и основой для формирования эффективного рынка недвижимости. Это повысит привлекательность региона для инвесторов, что может привести к экономическому буму и улучшению благосостояния граждан.

#блокчейн #коррупция #недвижимость #цифровизация #инвесторы #прозрачность #экономическое развитие #лагос #земельная система #реестр
+
Написать комментарий (0)
По данным TON Scan, блокчейн TON обработал более 1 миллиарда транзакций
Чарльз Хоскинсон заявил, что биткоин стал религиозным символом и криптоиндустрия в нём не нуждается
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
21
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
Стал известен дизайн передней панели предполагаемого Xiaomi Mi 15
+

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
46
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
15
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
11:59
Отсталая нервосеть! Такой примитив выдумать... P.S. Давно уже находящаяся в Шамбале компания "Эйдос Креатурес, ЛТД" выпустила супернаноквантовый ПК на сверхзапутанных ....ях, работающий на скорости см...
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
Jack Black
11:58
Ну, так перестань её ставить вертикально и не будет проблем с охладом. Где ей от стенки/стекла воздух брать?
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
Kaabar
11:50
Это еще при условии что Шольца на выборах не прокатят, а у него есть неиллюзорный шанс не набрать даже минимум
Ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil 7 теперь требуют активного онлайн-соединения на iOS
[I_Ran_Past]
11:48
Шаришь...
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Nvidia&Intel Hater
11:41
он без dlls и мыла кромешного не видит счастья в жизни,ибо 3050 его дно и не тянет ничего,даже на хай
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Апшеронский скакел
11:41
Ты из минусов тут никогда не вылезешь, проплаченный бот
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
El Grechko
11:41
Обычный PR слив от нвидии до объявляния. Буквально перед каждым поколением запускают слухи о том, что новая видуха потребует собственного ядерного генератора для питания, потом выходит видуха, жрущая ...
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Апшеронский скакел
11:40
Тебе хотя бы за твой пост заплатили?
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
El Grechko
11:37
В смысле отсутствия? Лучи тебе дали? Длсс дали? Фреймгенератор дали? Так чего тебе, подлец, ещё надо?
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Артём Николаев
11:36
Ну вот! А ещё говорят плохо живём.
Авторынок России вырос в полтора раза с января по август 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем