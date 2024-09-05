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Финансовый портфель
Администрация Байдена вновь отложила решение о повышении пошлин на китайские электромобили
Представитель Управления торгового представителя США заявил, что агентство «продолжает разрабатывать окончательное определение относительно предлагаемых изменений» тарифов на китайские товары, введенных тогдашним президентом Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах.

США угрожали введением 100%-ной пошлины на китайские электромобили, но теперь они серьезно пересматривают свои планы. Ожидалось, что окончательное решение будет принято до 31 августа. Администрация Байдена вновь перенесла объявление о введении значительного повышения пошлин на китайские электромобили, аккумуляторы, полупроводники и солнечные панели, сообщив, что результаты будут оглашены в ближайшие дни.

Представитель Управления торгового представителя США отметил, что работа над окончательным решением по изменениям в тарифах на китайские товары, введенные Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах, продолжается.

Это заявление стало известным после визита советника Белого дома по нацбезопасности Джека Салливана в Пекин, где он провел переговоры с высокопорядковыми китайскими официальными лицами, включая Си Цзиньпина.

Первоначально ожидалось, что новые пошлины вступят в силу 1 августа, но были отложены до сентября для анализа более 1100 публичных комментариев. Журналисты Reuters отмечают, что возможное снижение пошлин может вызвать критику со стороны республиканцев, которые считают, что позиция Харрис по торговле с Китаем недостаточно жесткая.

Перенос окончательного решения по пошлинам на китайские электромобили и связанные секторы несет в себе ряд экономических и политических последствий. В частности, ослабление давления на китайские производители может способствовать углублению экономических связей между двумя странами, что не всегда может быть воспринято позитивно в контексте текущих геополитических напряжений. В условиях конкуренции на рынке чистых технологий любое снижение пошлин может дать китайским компаниям преимущество в ценовой борьбе.

В то же время, администрация Байдена сталкивается с внутренними вызовами. Республиканцы, подчеркивающие необходимость жесткой линии в торговых отношениях с Китаем, настаивают на том, что ослабление тарифов ставит под угрозу интересы американских работников и производителей. Тем не менее, эксперты утверждают, что такие меры могут служить шагом к укреплению цепочек поставок и созданию большего числа рабочих мест в США.

С учетом текущих экономических реалий и необходимости балансирования интересов, окончательное решение может оказаться очень деликатной задачей для правительства. Важно понимать, что результат этих торговых споров будет иметь долгосрочные последствия не только для экономики, но и для международных отношений.

#сша #китай #экономика #электромобили #байден #геополитика #торговля #пошлины #тарифы #республиканцы
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