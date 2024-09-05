Этот рубеж был достигнут менее чем через неделю после двух крупных сбоев, вызванных раздачей мемкоинов.

Согласно данным TON Scan, блокчейн Open Network (TON), ассоциированный с Telegram, достиг отметки в более чем 1 миллиард транзакций. Этот важный этап был пройден менее чем через неделю после серии крупных сбоев, связанных с раздачей мемкоинов.

На данный момент в сети TON зафиксировано свыше 1,02 миллиарда транзакций, из которых половина пришлась на последние три месяца. Этот стремительный рост свидетельствует о значительном увеличении активности пользователей.

Сегодня сеть обслуживает около 280 000 активных пользователей ежедневно и обрабатывает примерно 800 000 транзакций в день. В недавнем исследовании криптобиржи Bybit предполагается, что интеграция Telegram с TON может позволить проекту достичь успеха аналогично WeChat и стать «СуперПриложением» с функциями Web3.

Не так давно TON столкнулся с трудностями во время раздачи мемкоина DOGS. С 27 по 29 августа сеть обработала 20 миллионов транзакций, причём на DOGS пришлось свыше 30% всей активности, что привело к росту средних комиссий до полугодовых максимумов.

Однако, несмотря на временные сложности, блокчейн TON демонстрирует поразительную устойчивость и привлекательность для пользователей. Восстановив стабильность работы после раздачи мемкоина, разработчики активно работают над оптимизацией сети, что может способствовать дальнейшему росту числа транзакций и пользователей. Повышенная активность на платформе указывает на растущий интерес к децентрализованным финансам и другим инновациям в сфере блокчейна.

Сетевая инфраструктура TON, обеспечивающая высокую скорость обработки транзакций и низкие комиссии, продолжает привлекать новых участников, адаптирующих свои приложения к экосистеме. Пользователи все чаще выбирают TON для реализации различных сценариев, от NFT до DeFi, что усиливает его позиции на рынке.

Параллельно с ростом транзакционной активности эксперты обсуждают потенциальное влияние интеграции TON и Telegram на будущее криптографических технологий. С усилением сотрудничества эти проекты могут создать уникальные возможности для взаимодействия пользователей и бизнеса, установив новые стандарты в мире цифровых платежей.