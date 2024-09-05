Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
По данным TON Scan, блокчейн TON обработал более 1 миллиарда транзакций
Этот рубеж был достигнут менее чем через неделю после двух крупных сбоев, вызванных раздачей мемкоинов.

Согласно данным TON Scan, блокчейн Open Network (TON), ассоциированный с Telegram, достиг отметки в более чем 1 миллиард транзакций. Этот важный этап был пройден менее чем через неделю после серии крупных сбоев, связанных с раздачей мемкоинов.

На данный момент в сети TON зафиксировано свыше 1,02 миллиарда транзакций, из которых половина пришлась на последние три месяца. Этот стремительный рост свидетельствует о значительном увеличении активности пользователей.

Сегодня сеть обслуживает около 280 000 активных пользователей ежедневно и обрабатывает примерно 800 000 транзакций в день. В недавнем исследовании криптобиржи Bybit предполагается, что интеграция Telegram с TON может позволить проекту достичь успеха аналогично WeChat и стать «СуперПриложением» с функциями Web3.

Не так давно TON столкнулся с трудностями во время раздачи мемкоина DOGS. С 27 по 29 августа сеть обработала 20 миллионов транзакций, причём на DOGS пришлось свыше 30% всей активности, что привело к росту средних комиссий до полугодовых максимумов.

Однако, несмотря на временные сложности, блокчейн TON демонстрирует поразительную устойчивость и привлекательность для пользователей. Восстановив стабильность работы после раздачи мемкоина, разработчики активно работают над оптимизацией сети, что может способствовать дальнейшему росту числа транзакций и пользователей. Повышенная активность на платформе указывает на растущий интерес к децентрализованным финансам и другим инновациям в сфере блокчейна.

Сетевая инфраструктура TON, обеспечивающая высокую скорость обработки транзакций и низкие комиссии, продолжает привлекать новых участников, адаптирующих свои приложения к экосистеме. Пользователи все чаще выбирают TON для реализации различных сценариев, от NFT до DeFi, что усиливает его позиции на рынке.

Параллельно с ростом транзакционной активности эксперты обсуждают потенциальное влияние интеграции TON и Telegram на будущее криптографических технологий. С усилением сотрудничества эти проекты могут создать уникальные возможности для взаимодействия пользователей и бизнеса, установив новые стандарты в мире цифровых платежей.

#криптовалюта #telegram #блокчейн #nft #ton #web3 #интеграция #defi #транзакции #мемкоины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
18
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
+
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
2
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
6
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
Стали известны характеристики камеры, дисплея и аккумулятора смартфона Vivo X200 Pro
+

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
6
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
37
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
21
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
8
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
13
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
1
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

VRoman
05:23
А как же пределы возможностей кремния? Его же до бесконечности нельзя дробить.
Техпроцесс A1 может быть освоен не ранее 2040 года
Эльда Бамбышев
05:01
Автор реально верит, что компании инвестирующие в ИИ судят о его успехе и рассчитывают ожидаемую прибыль по тому как он сейчас генерирует тексты и картинки? То есть буквально по вторичной функции, ко...
Oppo Find N5 может стать первым складным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 4
Кызахстанчево
04:16
ты с манкуртостана ?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Кызахстанчево
04:15
евроинтеграция это бег в пропасть с пачкой денег на палке, до которой грузии никогда не достать
В Евросоюзе заявили о приостановлении процесса евроинтеграции Грузии
Yaroslav Laptinov
03:57
Да уйди ты уже отсюда :sob: Xbox уже столько раз у тебя там умер, но ничего в итоге не произошло, просто продажи мелкие))))
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
REY_B_
02:32
Зато неофициальные уже отписались - новый УМПК есть, лётчики довольны.
Украинские эксперты переживают о появлении новых модификаций УМПК у ВС РФ
REY_B_
02:29
А если рассуждать по порядку? 1 Двигатель... В Европе реактивные двигатели малой массы производятся гораздо лучше, чем в России 2.... 3.... 4... 5... А всё остальное уже есть, и уже по российским НПЗ...
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Тимур Реутский
02:27
Мне кажется очередная падлёнка, также и говорили что они якобы "закроют арты по их персам на р34" Или тот самый срач по гарис мод, а в итоге оказалось люди распространяли такое чтобы сбить у них попул...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
Тимур Реутский
02:25
Согласен, говорят же "правила создают чтоб их нарушать", так и в реале, пока Нинтендо будет доказывать свою правоту люди продолжают творить фигню назло и потом сами жаловаться на них хотя сами знали н...
Раскрыты характеристики и дизайн Vivo X200 Pro
REY_B_
02:24
А тебе будет разница, если она тебя переедет?
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем