По заявлению бренда, это будет «самый мощный, динамичный и экономичный четырёхдверный автомобиль за 105-летнюю историю Bentley».

Новый седан Bentley Flying Spur будет представлен 10 сентября. Он получит ту же силовую установку, что и недавно представленный Continental GT. Как утверждает компания, это станет «самым мощным, динамичным и экономичным четырехдверным автомобилем за 105 лет истории Bentley».

Флагманский седан, как и двухдверная версия Continental GT, будет оснащен гибридной силовой установкой и начнет продажи с версии Speed. Четырехлитровый V8 в сочетании с электромотором обеспечит Flying Spur мощность в 782 л.с. и крутящий момент 100 Нм. Это на 150 л.с. и 100 Нм больше, чем у предыдущего поколения с двигателем W12. Заявленный запас хода на электротяге составит 72 километра, а общая дальность превышает 800 километров.

На данный момент автомобиль показан лишь в одном тизере, который был опубликован в середине июля. В отличие от Continental GT, Flying Spur будет иметь раздельную переднюю оптику. На изображении представлена версия Speed. Пока не ясно, какие еще варианты войдут в линейку; скорее всего, базовой будет гибрид с двигателем V6. Предполагается, что этот седан не является абсолютно новой моделью, а представляет собой значительное обновление предыдущей версии. Аналогичная ситуация наблюдается с Continental GT, который изменил силовую установку, но внешние и интерьерные изменения близки к обычному рестайлингу.

С приближением даты премьеры уже начались обсуждения среди автолюбителей и экспертов о возможностях и характеристиках нового Flying Spur. Это наследие Bentley, имеющее долгую историю, готово принять новый вызов на рынке люксовых автомобилей, и будет интересно увидеть, как оно реализует сочетание традиций с современными требованиями.