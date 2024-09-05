В июле-2024 средняя выплата по ОСАГО оказалась на 22% больше, чем в июле прошлого года.

В России средняя выплата по ОСАГО установила новый исторический максимум. По данным за июль 2024 года, данная выплата составила 111 809 рублей, что было признано рекордом Российским союзом автостраховщиков. Увеличились как количество одобренных выплат, так и объём оформленных полисов, в то время как средняя цена ОСАГО продолжает идти на снижение.

В июле 2024 года средняя выплата по сравнению с июлем прошлого года выросла на 22%. С начала 2024 года страховщики выплатили в качестве компенсаций 117 миллиардов рублей (что на 21% больше), собрав при этом 187,7 миллиарда рублей в виде премий (увеличение на 3%). Число урегулированных убытков возросло на 8% до 1,2 миллиона, а с января по июль было заключено 24,6 миллиона новых договоров (рост на 5%).

При этом средняя стоимость полиса ОСАГО в июле составила 7528 рублей, что на 313 рублей ниже показателя годичной давности, а с начала года стоимость снизилась на 7%. В целом, за семь месяцев 2024 года средний тариф составил 7635 рублей (7749 рублей в 2023 году).

Таким образом, динамика рынка ОСАГО в России демонстрирует значительные изменения, которые, как ожидается, будут продолжаться. Увеличение выплат по страховым случаям говорит о повышении частоты дорожно-транспортных происшествий и, возможно, улучшении процесса урегулирования убытков со стороны страховых компаний. Это также может свидетельствовать о росте доверия автомобилистов к системе страхования, что в свою очередь способствует повышению числа соглашений.

Снижение средней стоимости полиса ОСАГО является положительным моментом для потребителей, ведь это приводит к более доступным условиям страхования для автомобилистов.

Несмотря на сохранение стабильности в сегменте, страховщикам стоит обратить внимание на сбалансированность доходов и выплат, чтобы избежать финансовых рисков в будущем. Важно, чтобы нынешние изменения привели не только к краткосрочным выгодам для клиентов, но и к устойчивости всей страховой системы.