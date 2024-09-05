Ранее грузовики оснащались блок-фарами, в которых дневные ходовые огни базировались на двухнитевых лампах накаливания. Сейчас их заменили диодами — по девять элементов на каждую фару, при этом конструкция самих блоков не поменялась. Новые ДХО рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля.

УАЗ Профи получил обновление с новыми светодиодными огнями. Ульяновский автозавод сообщил о модернизации световой системы для моделей Профи на официальной странице в «ВКонтакте». С сентября все версии УАЗ Профи теперь имеют светодиодные дневные ходовые огни в стандартной комплектации.

Ранее на грузовиках использовались блок-фары с двумя нитевыми лампами для ДХО, которые теперь заменены на светодиоды — по девять элементов в каждой фаре. При этом конструкция самих фар осталась прежней. Новые дневные огни рассчитаны на весь срок службы автомобиля.

На предприятии отмечают, что данное решение является более современным и практичным. Секция фары, где установлены ДХО, будет меньше нагреваться, что уменьшает вероятность помутнения пластика.

Информация о том, как это обновление скажется на цены автомобилей УАЗ, в настоящее время отсутствует. Также в конце августа в модельный ряд вернулись «Буханки» с двигателем, соответствующим экостандарту «Евро-5», что увеличило стоимость моделей УАЗ СГР на 20 тысяч рублей.

Кроме того, внедрение светодиодных огней в модельный ряд УАЗ Профи позволяет увеличить безопасность на дороге. Яркость и четкость света обеспечивают лучшую видимость не только в темное время суток, но и в условиях плохой погоды. Водители смогут уверенно передвигаться по дорогам, минимизируя риски аварийных ситуаций.

Не стоит забывать и о технико-экономических преимуществах, которые дают светодиоды. Они обладают значительно большей долговечностью по сравнению с традиционными лампами, что снижает затраты на обслуживание и замену. Это также вносит свою лепту в более высокий уровень надежности всей световой системы автомобиля.

Модернизация УАЗ Профи свидетельствует о стремлении производителя идти в ногу со временем и учитывать современные требования потребителей. Ульяновский автозавод активно работает над улучшением своих автомобилей и расширением их функционала, предлагая более качественные и современные решения.

В дальнейшем остается открытым вопрос о том, как изменения в световой системе повлияют на спрос на модели УАЗ Профи. С учетом актуальных трендов на безопасные и экономичные автомобили можно ожидать, что обновление привлечет внимание новых покупателей.